Morte David Rossi, il dolore della vedova Antonella Tognazzi a Filorosso: "Non ce la faccio a guardare"

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È costretta ad interrompersi, Antonella Tognazzi, mentre sullo schermo compare il viso del marito David Rossi da una foto scattata all’obitorio. Sul volto sono presenti evidenti lesioni, che vengono mostrate durante il collegamento con lo studio di Filorosso. “Non riesco a guardare il monitor, mi dispiace”, dice la donna. La regia cambia sfondo, dunque, rispettando il suo dolore. Il lavoro della commissione parlamentare che indaga sulla morte del capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena si muove nella direzione dell’omicidio: secondo gli sviluppi, David Rossi sarebbe stato aggredito e poi gettato dalla finestra del suo ufficio.

Il dolore di Antonella Tognazzi a Filorosso

Nel corso della puntata di Filorosso andata in onda mercoledì 7 ottobre, il conduttore Antonino Monteleone ha mostrato una foto scattata al volto di David Rossi dopo la morte.

In collegamento c’era Antonella Tognazzi, vedova del capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, che non ha fatto mistero del dolore provato nel vedere quella immagine.

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“Non riesco a guardare il monitor”, ha detto durante il collegamento. La regia, quindi, ha cambiato l’immagine e il conduttore Monteleone ha chiesto alla vedova di David Rossi se quei segni sul volto fossero presenti anche prima della morte.

“David non aveva assolutamente questi segni, aveva dei graffi, che non erano dei tagli, sull’avambraccio“, e ha aggiunto che il marito non presentava alcun livido né alcuna ferita sul resto del corpo.

I segni sul volto

Dopo l’intervento di Antonella Tognazzi, ha preso parola Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi.

Vinci ha ricordato che poche ore prima della tragedia, David Rossi era stato visto in banca e non presentava ferite sul volto. Inoltre, secondo gli esperti, una lesione che percorreva il viso dal naso alla fronte e, quel livido presente su uno zigomo, sarebbero stati provocati durante l’aggressione all’interno dell’ufficio della vittima. Questi segni sono risultati compatibili con la sbarra anticaduta presente sulla finestra.

“L’uomo nell’ombra” dopo la morte di David Rossi

Vinci interviene anche sul misterioso “uomo nell’ombra” comparso in fondo al vicolo in cui precipitò David Rossi. Le immagini sono note: dopo la caduta, le telecamere di videosorveglianza inquadrarono un uomo che si sporgeva per ben due volte, con un telefono portato all’orecchio.

Il presidente della commissione fa notare che la prima ombra compare 4 minuti dopo la caduta, ovvero “il tempo necessario per uscire dall’ufficio di Rossi ed entrare nel vicolo”. Per la Procura di Siena si sarebbe trattato di un semplice curioso, ma Vinci fa notare che nonostante non sia mai stato identificato l’uomo, nessuno si è mai presentato spontaneamente alle autorità. “Quando quell’uomo compare a figura piena nel vicolo, David ha appena esalato l’ultimo respiro”, sottolinea Vinci. Come se quell’uomo misterioso, secondo le ipotesi, fosse lì per accertarsi che la vittima morisse.