Morte David Rossi, lesioni al volto non compatibili con la caduta: è l'indizio che confermerebbe l'omicidio

La Commissione parlamentare sulla morte di David Rossi ha ascoltato i consulenti che hanno firmato una perizia sulle lesioni al volto, secondo i quali tagli e contusioni sarebbero compatibili con urto e sfregamento contro i dispositivi della finestra e non con la caduta. In audizione si è parlato di “una persona aggredita”, dando vita all’ipotesi di omicidio.

Morte David Rossi, lesioni al volto nella nuova perizia

Le lesioni al volto di David Rossi “non sarebbero riconducibili alla caduta dalla finestra” ma “compatibili con una pressione del viso e della testa esercitata da terze persone” contro la sbarra di sicurezza o il telaio in legno della finestra. È quanto emerge da una perizia depositata dai consulenti tecnici della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Rossi.

David Rossi, capo comunicazione di Mps, morì il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena. La perizia, lunga 17 pagine, è stata illustrata durante una nuova audizione della Commissione.

Nelle conclusioni si legge che “la natura e la distribuzione dei segni cutanei, ed in particolare le lesioni nasali e del labbro inferiore, riflettono fedelmente l’interazione tra l’anatomia del volto e l’elemento metallico del filo durante un evento d’urto e sfregamento”.

Ferite non compatibili con la caduta

In audizione è stato riferito che la pressione del viso contro i fili antipiccione “spiegherebbe i tagli sul labbro e all’altezza del naso”, mentre la pressione contro la sbarra di sicurezza della finestra avrebbe provocato contusioni alla testa, oltre a tagli e contusioni documentati fotograficamente il giorno successivo alla morte.

La perizia descrive anche le lesioni nella regione zigomatica sinistra come “caratteristiche di ecchimosi da impatto e sfregamento”. Secondo il testo, “la loro distribuzione spaziale è coerente con la posizione della barra metallica o della traversa del telaio della finestra e dei relativi sistemi di ancoraggio laterali dei fili”.

Viene poi affermato che che “le prove effettuate con i manichini confermano che, nella dinamica di contatto naso-filo, lo zigomo si trova in assetto di collisione diretta” con la porzione superiore o laterale della barra o della cornice inferiore, “giustificando pienamente la localizzazione dei segni traumatici sul volto di David Rossi”.

Cosa cambia nella ricostruzione

Il medico legale Robbi Manghi ha collegato in audizione questi elementi a una dinamica breve e violenta, affermando che “il tutto è l’effetto di un’azione dinamica, di pochi secondi o pochi minuti, di una persona aggredita”.

La Commissione parlamentare sta esaminando le risultanze tecniche e le ha poste al centro dell’audizione, ritenendole un possibile snodo per la ricostruzione della morte del capo comunicazione di Mps.

L’indizio, così come formulato nella perizia e discusso in Commissione, potrebbe essere potenzialmente rilevante per l’ipotesi di omicidio, ma saranno comunque necessari ulteriori approfondimenti prima che si possa effettivamente aprire una indagine in merito.