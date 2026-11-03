Morte David Rossi, Massimo Giletti risponde alla querela di Giuseppe Mussari: "Nessuna informazione secretata"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Massimo Giletti ha commentato la notizia della querela ricevuta da Giuseppe Mussari dopo la trasmissione dedicata alla morte di David Rossi. Il conduttore ha dichiarato che “le battaglie hanno un prezzo”, aggiungendo di non aver rivelato informazioni secretate relative alla morte del dirigente del Monte dei Paschi di Siena. Mussari ha querelato per diffamazione anche altre persone coinvolte nella vicenda.

Querela da Mussari sul caso Rossi, le parole di Giletti

Raggiunto dall’Adnkronos, Massimo Giletti ha commentato la querela ricevuta da Giuseppe Mussari, presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena dal 2001 al 2006 che, secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta presieduta da Gianluca Vinci, sarebbe coinvolto nella vicenda della morte di David Rossi. Accuse rispedite seccamente al mittente da Mussari, che ha querelato chi ha contribuito a diffondere la notizia.

“E’ l’ennesima dimostrazione che le battaglie hanno un prezzo”, ha commentato Massimo Giletti, che si è occupato della vicenda nella trasmissione Lo Stato delle Cose. “Si prende atto che le libertà hanno un prezzo – ha aggiunto Giletti – Dopodiché mi piacerebbe capirne la motivazione, e lo scopriremo in tribunale”. “Io dico solo che non ho rivelato nessuna informazione secretata perché se fosse stata secretata il giorno dopo il presidente Vinci non l’avrebbe detta in Commissione davanti ai giornalisti”, ha concluso il conduttore.

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La querela per diffamazione presentata dai legali di Giuseppe Mussari

Giuseppe Mussari, assistito dagli avvocati Tullio Padovani, Fabio Pisillo e Francesco Marenghi, ha presentato alle procure della Repubblica di Roma e di Firenze una denuncia-querela corredata da 21 documenti. Saverio Giampà, ex collaboratore di giustizia, è stato querelato per calunnia aggravata, mentre Massimo Giletti è stato denunciato per diffamazione aggravata “in relazione al video diffuso su Instagram il 18 ottobre e alle dichiarazioni rese nella puntata del 19 ottobre di ‘Lo stato delle cose’”.

Inoltre, i legali di Mussari hanno presentato una querela contro “chiunque abbia rivelato o diffuso il contenuto degli atti e l’identità dei dichiaranti, per rivelazione di segreti d’ufficio e pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e contro il secondo dichiarante, indicato dalla stampa in Renan William Vilanova Correa”. “Mussari ha chiesto di essere sentito dai magistrati e si è dichiarato fin d’ora disponibile a chiarire ogni circostanza”, hanno aggiunto gli avvocati.

Indagine su David Rossi, il ruolo di Giampà e Vilanova

Gli avvocati di Giuseppe Mussari contestano duramente le accuse emerse davanti alla Commissione parlamentare sulla morte di David Rossi, lamentando che siano state rese pubbliche senza un’adeguata verifica dell’attendibilità dei due dichiaranti. I legali ricordano che Saverio Giampà, ex collaboratore di giustizia, è stato condannato definitivamente per calunnia e false dichiarazioni ai magistrati, mentre nel gennaio 2026 ha ricevuto una condanna in primo grado a sette anni.

Sempre gli avvocati di Mussari ricordano che Renan William Vilanova Correa sta scontando una pena definitiva per l’omicidio di una donna e in passato è stato condannato per aver calunniato un comandante della polizia penitenziaria. Secondo i legali, aveva inoltre fornito almeno quattro versioni inconciliabili sulla morte di Rossi. Gli avvocati negano qualsiasi coinvolgimento di Mussari, sottolineano che il suo unico legame con Rossi era l’amicizia e chiedono di accertare chi abbia divulgato alla stampa atti coperti dal segreto investigativo.

Cosa viene contestato a Giletti dagli avvocati di Mussari

Gli avvocati di Giuseppe Mussari hanno presentato anche una querela per diffamazione aggravata nei confronti del giornalista Massimo Giletti, conduttore della trasmissione di Rai 3 Lo Stato delle cose. Al centro della contestazione una fotografia mostrata durante la puntata, sotto il titolo “Mussari ha avuto un ruolo nel caso Rossi?”, che ritraeva una figura in un vicolo vicino al luogo in cui fu trovato il corpo di David Rossi.

Secondo i legali, l’immagine sarebbe stata utilizzata per suggerire che Mussari si trovasse lì la sera della morte del manager, contraddicendo quanto dichiarato alla Commissione parlamentare nel 2022, quando aveva riferito di essere a casa della moglie. Gli avvocati sostengono però che la persona fotografata non sia Mussari, ma un altro cittadino senese, già identificato, e accusano la trasmissione di aver diffuso un’attribuzione falsa senza verificarla.