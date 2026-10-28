Morte David Rossi, Procura antimafia di Firenze apre le indagini per omicidio dopo l'esposto della famiglia
Dopo due archiviazioni per suicidio a Siena, la procura antimafia di Firenze indaga per omicidio sulla morte di David Rossi
Si apre un nuovo capitolo nel caso della morte di David Rossi, ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. Dopo due archiviazioni per suicidio, la procura distrettuale antimafia di Firenze ha aperto un fascicolo d’indagine per l’ipotesi di omicidio. Gli atti sono stati trasmessi dalla procura di Siena a quella di Firenze anche a seguito dell’esposto presentato dalla famiglia di Rossi. Un altro fascicolo sarebbe stato aperto dalla procura antimafia di Brescia.
- Morte David Rossi, a Firenze si indaga per omicidio
- L'indagine della procura antimafia
- Le piste al vaglio
Morte David Rossi, a Firenze si indaga per omicidio
La Procura antimafia di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio sulla morte di David Rossi.
Dopo tredici anni e due archiviazioni per suicidio, per la prima volta si indaga sulla pista dell’omicidio per la morte dell’ex capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Palazzo Salimbeni il 6 marzo 2013.
Secondo quanto riporta Adnkronos, l’indagine della Dda sarebbe iniziata sottotraccia nei mesi scorsi.
L’indagine della procura antimafia
È stata la procura di Siena, che in passato aveva archiviato il caso come suicidio, a inviare gli atti a Firenze, competente sui reati legati alla criminalità organizzata in Toscana, dopo l’esposto presentato dalla famiglia di Rossi.
Nel fascicolo aperto dalla Dda fiorentina sono confluiti anche gli atti della Commissione parlamentare d’inchiesta, che a marzo aveva presentato la relazione intermedia in cui si escludeva l’ipotesi del suicidio.
Non solo Firenze però, secondo quanto riporta il Corriere della Sera un altro fascicolo sulla morte di David Rossi sarebbe stato aperto dalla procura antimafia di Brescia.
Le piste al vaglio
Gli investigatori fiorentini avrebbero già ascoltato diversi testimoni, alcuni dei quali sentiti in precedenza dalla Commissione parlamentare.
Tra gli elementi da approfondire nell’inchiesta alcune lesioni considerate sospette riscontrate sul corpo del manager da una consulenza medico-legale commissionata dalla famiglia.
Tra le piste al vaglio quella del movente economico, legato al sistema delle sponsorizzazioni della banca senese: Mps gestiva un budget di 50 milioni di euro l’anno per le sponsorizzazioni, e poco prima della morte di Rossi ci fu un taglio di una decina di milioni.
Gli accertamenti potrebbero riguardare la destinazione di quel denaro e il possibile legame con personaggi della criminalità organizzata, della ‘ndrangheta in particolare.