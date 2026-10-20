Morte David Rossi, Selvaggia Lucarelli difende Mussari e punta il dito sul "calunniatore" e "Le Iene"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Selvaggia Lucarelli ha difeso Giuseppe Mussari, ex presidente di Monte dei Paschi di Siena accusato di essere il mandante della spedizione intimidatoria che avrebbe causato la morte di David Rossi, direttore dell’area comunicazione della banca morto nel 2013 cadendo dalla finestra della sede centrale di Mps. Le accuse vengono dal presidente della commissione parlamentare d’inchiesta istituita sul caso, che avrebbe ricostruito gli eventi e che accusa anche un’altra persona come organizzatore della spedizione.

Cosa ha scritto Selvaggia Lucarelli in difesa di Mussari

Il commento di Selvaggia Lucarelli sulle accuse a Mussari è apparso nelle stories di Instagram della giornalista: “Un altro caso si riapre sulla base di illazioni, accuse campate in aria, vite distrutte” ha esordito.

“Questa ricostruzione senza alcuna prova si basa sulla testimonianza di chi? Come spiegato oggi sul Fatto il suo accusatore (un detenuto) è un noto calunniatore, che in passato ha accusato un cittadino albanese di omicidio. Era innocente” ha poi proseguito Lucarelli, contestualizzando le accuse a Mussari e criticando l’attendibilità dei testimoni su cui si basa l’accusa della commissione parlamentare.

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“E il tizio oltre ad aver accumulato una serie di condanne, indovinate a chi si era rivolto dal carcere per raccontare le sue grandi verità sul caso di David Rossi? Alle Iene. Riconoscete il format?” ha continuato la giornalista.

“Fare nomi senza prove poi vedere che succede. Rovinare la vita di persone accusandole di un crimine terribile e dire pure ‘non ci facciamo intimorire’. Da quando difendersi da calunnie è ‘intimorire’?“, ha poi concluso, criticando direttamente il presidente della commissione d’inchiesta Gianluca Vinci.

Le parole di Mussari in risposta alle accuse

Lo stesso Mussari ha parlato del caso al Tg di La7, definendo le accuse “destituite di ogni fondamento” e minacciando querela contro “chiunque abbia a offendere la mia reputazione”.

Mussari ha poi criticato il fatto che i documenti su cui si fonda l’accusa della commissione parlamentare stiano circolando, “a dispregio di ogni segreto investigativo”.

Ne ha poi criticato il contenuto, definito “lunare“, sottolineando che nessun direttore di banca può spostare 50 milioni di euro “con un clic” senza che si attivino sistemi esterni di controllo.

Le ultime dichiarazioni di Vinci

Il presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul caso di David Rossi, Gianluca Vinci, ha replicato a sua volta alle parole di Mussari durante l’ultima puntata della trasmissione Rai Storie Italiane.

“C’era l’intenzione di difendere David dalle minacce dei clan intimidendolo in via bonaria e poi la cosa è sfuggita di mano” ha spiegato Vinci.

In riferimento a Mussari, ha invece detto: “Hanno minacciato ma non nei confronti di quelli che li avrebbero calunniati. Mi sembra un’intimidazione nei confronti di chi sta procedendo e noi non ci lasciamo imbavagliare“.