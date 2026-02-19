Morte David Rossi, svolta nel caso con una perizia che dimostra la colluttazione prima del "suicidio"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Svolta nel caso della morte di David Rossi: una perizia ha dimostrato che le ferite al volto sono frutto di una colluttazione. Questa si sarebbe consumata nell’ufficio del capo dell’area comunicazione di Mps, nella sede di Rocca Salimbeni, prima della caduta dalla finestra il 6 marzo 2013. La Commissione, infatti, preme per una dinamica diversa dal suicidio, presentando con la perizia i contorni di un omicidio al quale potrebbero aver partecipato una o due persone.

Svolta nel caso di David Rossi

La Commissione d’inchiesta pubblicherà i risultati delle perizie sulle ferite del corpo del manager di Mps. Secondo le prime indiscrezioni su queste, le ferite sul corpo di Rossi non sono compatibili con la caduta, in particolar modo le lesioni al volto.

I consulenti hanno individuato con certezza le modalità di quei segni sul volto. Lo dice il presidente Gianluca Vinci, secondo il quale le ferite al volto sono ricollegabili a una colluttazione che si sarebbe verificata all’interno dell’ufficio del manager prima della “caduta” dalla finestra in quel 6 marzo 2013.

ANSA

Secondo la consulenza, inoltre, ci sarebbero accertamenti su come Rossi si sia ritrovato all’esterno della stanza, sospeso nel vuoto e poi precipitato. Si tratta di evidenze già emerse durante la prima perizia della Commissione, ora ribadite con nuovi strumenti.

La maxi perizia: le novità

C’è attesa per martedì 24 per la presentazione alla Commissione parlamentare di inchiesta della maxi perizia sul caso David Rossi. Al centro del documento ci sono le lesioni al volto, riconducibili a un’aggressione avvenuta precedentemente alla caduta e a quello che fu indicato inizialmente come “suicidio”.

Al centro delle indagini di Roberto Manghi vi è la natura delle lesioni sul volto di Rossi. Queste non sarebbero compatibili con la caduta e, di conseguenza, con l’ipotesi del suicidio. Si legge che le lesioni potrebbero essere state sottovalutate o ignorate negli scorsi anni, oppure interpretate in modo errato.

Tali segni racconterebbero invece una colluttazione con una o più persone. La durata dell’aggressione è stata stimata in 15-20 secondi e sarebbe avvenuta proprio nello studio del manager.

Le perizie precedenti

La maxi perizia ha effettuato nuovi controlli, utilizzando ad esempio dei manichini all’interno dell’ufficio. Con questi sarebbero state provate le dinamiche della caduta, ipotizzando anche che il corpo possa essere stato appeso fuori dalla finestra.

Sorprende, tuttavia, che non siano state fatte grandi scoperte inedite, poiché molti elementi erano già presenti nelle perizie precedenti: dalla caduta dell’orologio, antecedente a quella del corpo, alle lesioni presenti sul volto, semplicemente ignorate o trascurate in passato.

Mettendo insieme tutti i dati preesistenti e ricontrollandoli con nuovi strumenti, la maxi perizia fa riemergere con forza l’ipotesi dell’omicidio.