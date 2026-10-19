Morte David Rossi, Vinci replica a Giuseppe Mussari e assicura: "Non ci facciamo intimorire, andiamo avanti"
Sulla morte di David Rossi si fa sempre più acceso lo scontro tra il presidente della commissione d'inchiesta Vinci e Mussari, che preannuncia querele
Il presidente della commissione d’inchiesta Gianluca Vinci risponde con fermezza alle affermazioni di Giuseppe Mussari nell’ambito delle indagini sulla morte di David Rossi. L’ex numero uno di Monte dei Paschi di Siena ha attaccato duramente le ultime ricostruzioni minacciando querele. Il parlamentare ha ribadito che i lavori andranno avanti per fare luce sul caso dell’ex manager senza condizionamenti esterni.
- Morte David Rossi, le dichiarazioni di Giuseppe Mussari
- La risposta di Gianluca Vinci e la posizione della commissione
- Lo sconcerto della famiglia di David Rossi e la reazione dei legali
Morte David Rossi, le dichiarazioni di Giuseppe Mussari
Come riporta la trasmissione Lo Stato delle Cose, le tensioni si sono alzate dopo le recenti rivelazioni legate ai documenti emersi.
Mussari ha definito del tutto destituite di fondamento le affermazioni rilasciate negli ultimi giorni da Massimo Giletti e da Vinci.
L’ex banchiere ha annunciato l’intenzione di tutelare la propria reputazione in sede giudiziaria contro chiunque muova accuse nei suoi confronti.
In merito agli atti diffusi in rete ha parlato di contenuti definiti del tutto lunari. Ha sottolineato, inoltre, che nessun dirigente di banca potrebbe mai movimentare cinquanta milioni di euro con un semplice clic.
La risposta di Gianluca Vinci e la posizione della commissione
Il presidente della commissione parlamentare Vinci ha replicato durante la puntata del 19 ottobre de Lo Stato delle Cose mostrando totale fermezza. Il deputato ha spiegato che le fughe di notizie non hanno fatto piacere ma hanno fornito supporto alle indagini.
Ha assicurato che le minacce di azioni legali non fermeranno le verifiche in corso sulla tragedia dell’istituto senese.
Le porte dell’organismo restano aperte qualora Mussari volesse essere ascoltato per fornire la propria versione dei fatti. Vinci ha ribadito che l’obiettivo primario resta quello di chiarire ogni ombra sulla scomparsa dell’ex capo della comunicazione.
Lo sconcerto della famiglia di David Rossi e la reazione dei legali
Sulla vicenda, sempre a Lo Stato delle Cose, è intervenuto anche l’avvocato Carmelo Miceli, legale che assiste la vedova Antonella Tognazzi e la figlia.
Il difensore ha riportato lo sconcerto delle sue assistite per il coinvolgimento dell’ex amico di famiglia nella tragedia.
I parenti chiedono da anni che venga fatta piena luce sul dramma avvenuto nel marzo 2013 a Rocca Salimbeni.
Le indagini proseguiranno analizzando tutte le carte e le testimonianze raccolte per ricostruire gli ultimi momenti della vittima.