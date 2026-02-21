Morte del bambino con il cuore bruciato, il punto sulle indagini per omicidio colposo e l'appello di Fagnani

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Domenico, il bimbo di due anni e mezzo trapiantato con il “cuore bruciato“, è morto all’ospedale Monaldi di Napoli. Una vicenda che ha scosso l’Italia intera. Con il decesso del piccolo, rischia di aggravarsi anche la posizione dei sei sanitari indagati nell’inchiesta della Procura del capoluogo campano, che presto potrebbe portare a ulteriori avvisi di garanzia. L’episodio è anche stato commentato dalla giornalista e conduttrice Francesca Fagnani che ha lanciato un appello affinché ora i riflettori vengano puntati sulle responsabilità e non sulla sfera privata della famiglia della vittima.

Morto a Napoli il bimbo con il “cuore bruciato”: la posizione dei medici

Domenico è deceduto dopo le complicazioni scaturite dal fallito trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre. Tenuto in vita per settimane da un macchinario Ecmo, il bambino è morto dopo un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche.

La tragedia è stata provocata da una catena di sbagli che gli inquirenti stanno analizzando attentamente.

ANSA

In particolare, stanno esaminando le procedure relative al trasporto dell’organo, trovato inglobato in un blocco di ghiaccio secco, e stanno capendo in che modo è stata presa la decisione di procedere comunque con il trapianto, nonostante il sospetto di un grave danno da congelamento al cuore.

Dai verbali dell’indagine interna si afferma che “nonostante il forte sospetto di un grave danno da congelamento dell’organo, in assenza di alternative si decideva di procedere ugualmente e con la massima rapidità all’impianto”.

Sono inoltre oggetto di attenzione anche le modalità con cui si è deciso di espiantare il cuore del bimbo prima di verificare le condizioni del nuovo organo arrivato da Bolzano.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire dettagliatamente l’operato delle èquipe mediche presenti nell’ospedale San Maurizio di Bolzano, dove il cuore è stato espiantato dal donatore. Il punto fondamentale è chiarire chi abbia usato il ghiaccio secco causando danni all’organo da trapiantare.

Con la morte di Domenico, si aggrava anche la posizione dei sei sanitari indagati, i quali si ritroveranno a rispondere di omicidio colposo e non più di lesioni colpose, reato finora contestato.

I magistrati hanno ordinato il sequestro della salma e disposto l’autopsia. I carabinieri del Nas di Napoli, dopo che si è saputo del decesso del piccolo, sono arrivati all’ospedale Monaldi, insieme al procuratore aggiunto Antonio Ricci.

La nota dei legali del primario che ha eseguito il trapianto

Alfredo Sorge e Vittorio Manes, avvocati di Guido Oppido, il primario del reparto di cardiochirurgia che ha effettuato il trapianto hanno diramato un comunicato dopo la morte di Domenico.

“Di fronte al dramma di questo bimbo e al dolore della famiglia – si legge – c’è solo un sentimento immediato di cordoglio, commozione, e profondo rispetto per la madre e per i familiari tutti”.

“Come difensori del dottor Guido Oppido – aggiungono i legali -, attendiamo fiduciosi la ricostruzione degli eventi che gli inquirenti e gli accertamenti tecnici sapranno certamente offrire, ma siamo convinti sin d’ora, in ogni caso, che il nostro assistito abbia fatto tutto ciò che era professionalmente doveroso, e tutto quanto era umanamente possibile, per salvare la vita del piccolo Domenico, peraltro lottando contro il tempo e contro i minuti”.

L’appello di Francesca Fagnani

Sulla vicenda è intervenuta con un appello la giornalista Francesca Fagnani.

“Forse adesso le telecamere dovrebbero spegnersi e lasciare all’intimità della famiglia il fine vita di Domenico, un bambino che non dimenticheremo. I fari puntati ora dovrebbero restare accesi solo sulle responsabilità”, ha scritto su X la conduttrice di Belve.