Morte di Catherine O’Hara, Macaulay Culkin e il messaggio struggente: "Pensavo avessimo tempo, a più tardi"

Catherine O’Hara è morta a 71 anni dopo una breve malattia. L’intero mondo del cinema internazionale piange la scomparsa della grande attrice, ma c’è un messaggio di cordoglio che si distingue dagli altri per intensità emotiva. È toccante l’addio che Macaulay Culkin lancia sui social, ricordando la collega che per lui è stata come una mamma.

Il messaggio d’addio di Macaulay Culkin

A poche ore dall’annuncio della morte di Catherine O’Hara, uno dei colleghi più affezionati l’ha ricordata sui social.

Sul proprio profilo Instagram, Macaulay Culkin ha postato due foto: la prima li ritrae assieme in una scena di Mamma, ho perso l’aereo; la seconda li mostra, parecchi anni dopo, scambiarsi un affettuoso abbraccio a un evento ufficiale.

“Mamma, pensavo avessimo tempo. Ne volevo di più. – scrive l’attore 45enne – Ti ho ascoltato, ma avevo ancora così tanto da dirti”.

Il messaggio si conclude con uno straziante “Ti voglio bene, ci rivedremo tra un po’”. Il post ha ricevuto oltre mezzo milione di like e migliaia di commenti.

Assieme in Mamma, ho perso l’aereo

I due si conobbero sul set di Mamma, ho perso l’aereo, dove O’Hara interpretava la mamma di Culkin, allora stella prodigio poco più che decenne.

Trent’anni dopo, Macaulay, ha raccontato lui stesso in un’intervista al New York Times, ha continuato a chiamare l’attrice “mamma”.

Ogni volta che si incontravano, lei rispondeva con un teatrale “figlio!”, in un simpatico e ormai tradizionale siparietto testimone del grande affetto tra loro.

Catherine O’Hara era come una mamma

Quando il 1° dicembre 2023, Macaulay Culkin ha ricevuto la propria stella sulla Hollywood Walk of Fame, al suo fianco ha voluto anche Catherine O’Hara.

“Grazie per avermi voluto qui, la tua finta mamma che ti lasciò solo in casa non una ma due volte, a condividere quest’evento felice” aveva commentato l’attrice in quell’occasione.

“Sono molto orgogliosa di te” aveva aggiunto O’Hara, lodando l’umorismo “dolce e contorto, ma assolutamente unico” del giovane collega.

Quando lavorò a Mamma, ho perso l’aereo, Culkin era solo un bambino, con un rapporto complesso con i propri genitori.

O’Hara assunse per lui il ruolo di madre putativa, offrendosi da punto di riferimento nel mondo dello star system, che sa essere spietato quando si è troppo piccoli per affrontarlo.