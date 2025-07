Morte di Celeste Pin avvolta nel mistero, i dubbi dell'ex moglie Elena Fabbri e la denuncia per omicidio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sulla morte dell’ex calciatore Celeste Pin, la moglie Fabbri ha molti dubbi e ha presentato una denuncia per omicidio. Chiede di indagare partendo da un test tossicologico e dall’esame del cellulare. La famiglia infatti rifiuta l’ipotesi di suicidio.

Denuncia per omicidio contro ignoti

Elena Fabbri, moglie dell’ex calciatore Celeste Pin, ha sporto denuncia contro ignoti per omicidio. La donna non crede nell’ipotesi di suicidio dovuto a depressione e chiede di indagare ulteriormente su alcune questioni dubbie.

L’ipotesi più accreditata al momento resta quella di suicidio e, per la pm Silvia Zannini, non ci sono indagati o altri elementi. Fabbri però chiede di indagare a partire da un test tossicologico e dall’esame del cellulare, Sms e chiamate in entrata e in uscita.

Getty Images In foto Celeste Pin in squadra

A far propendere per il suicidio è anche la depressione, di cui l’ex capitano soffriva da moltissimi anni. Per Elena Fabbri però non può essere una certezza, perché da oltre quarant’anni prendeva gli stessi farmaci e l’umore era lo stesso di sempre. Inoltre aveva diversi progetti e si era rimesso in forma per questi.

Come si sarebbe tolto la vita

Celeste Pin si sarebbe tolto la vita, secondo la procura. È stato trovato senza vita nella sua abitazione tra le colline di Careggi. Non sono però stati trovati bigliettini per spiegare il gesto, ma fin da subito è apparsa evidente l’assenza dell’intervento di altre persone.

Infatti, la serratura della porta non sarebbe stata forzata e l’abitazione appariva in ordine. Il caso è stato chiuso in poco tempo, in assenza di prove che suggeriscano piste alternative a quella del suicidio.

I dubbi della moglie

All’ipotesi di suicidio la moglie non ha mai creduto. Negli ultimi giorni ha maturato la volontà di denunciare ignoti per omicidio. Secondo Elena Fabbri l’ex calciatore della Fiorentina non si sarebbe mai tolto la vita.

Il giorno stesso della morte, interrogata in merito, ha spiegato come Celeste si trovasse in un momento di attività, con progetti futuri e buona salute. “Non era depresso”, dice, “e stava fisicamente bene perché doveva tornare al lavoro”.

Per la moglie, quindi, non ci sono dubbi: Celeste Pin non si sarebbe mai tolto la vita e chiede così di proseguire le indagini: un test tossicologico, il sequestro del cellulare e mettere i sigilli all’abitazione. Secondo lei qualcosa non torna nella ricostruzione ufficiale.