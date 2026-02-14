Morte di Claudio Sterpin, la reazione di Sebastiano Visintin e il ricordo della stretta di mano a Quarto Grado

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha commentato la morte di Claudio Sterpin. Visintin, unico indagato per l’omicidio di Liliana, ha dichiarato di essere stato già informato delle precarie condizioni di salute di Sterpin e ha espresso un sincero dispiacere per la sua scomparsa.

Morto Claudio Sterpin

Claudio Sterpin aveva 86 anni ed è morto nella mattinata di sabato 14 febbraio. L’ex sportivo era sempre in ottima forma e lucidissimo nonostante l’età, negli ultimi tempi le sue condizioni di salute erano però peggiorate.

L’uomo aveva sempre sostenuto che fra lui e Liliana Resinovich esistesse un profondo legame affettivo.

Claudio Sterpin è stata l’ultima persona a parlare al telefono con la 63enne trovata morta il 5 gennaio del 2022 in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste, all’interno di due grossi sacchi neri. La donna era scomparsa il 14 dicembre 2021.

Sterpin non ha mai creduto all’ipotesi dell’allontanamento volontario e del suicidio di Liliana Resinovich ed ha sempre sostenuto la responsabilità di Sebastiano Visintin.

Il commento di Sebastiano Visintin

“La cosa mi dispiace molto perché la scomparsa di una persona che conosci fa sempre male”, ha commentato Visintin nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Il Piccolo.

“Mi dispiace – ha aggiunto – una cosa importante, che non siamo mai riusciti a, magari, a vederci da soli per parlare e cercare di capire cosa può essere successo su Liliana“.

In particolare, ha aggiunto ancora Visintin, rimane il rammarico di non essere riuscito a discutere dei “segreti che magari lui si porta dietro” ora che non c’è più.

La stretta di mano fra Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin

Visintin ha ricordato i momenti in cui aveva avuto contatti con Sterpin, come le fotografie scattate durante maratone e l’incontro televisivo a Quarto Grado, dove si erano dati la mano.

“Gli ho detto ‘posso darti la mano?'”, ha ricordato Visintin. Nello studio della trasmissione di Rete 4, i due uomini sedevano l’uno accanto all’altro. “Ci siamo alzati e ci siamo dati la mano, e questo è stato molto criticato. Però non è stato capito, perché io comunque ho sempre cercato di spronarlo in un certo qual modo a dirmi cose che magari non sono mai state dette”.