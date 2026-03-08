Morte di Davide Borgione, il dolore dei genitori e le lacrime di Silvia Toffanin: "Ultimi minuti infernali"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si continua a indagare sulla morte di Davide Borgione, il 19enne deceduto a Torino, nell’indifferenza generale, dopo essere caduto da una bici elettrica la notte del 24 gennaio scorso. In seguito alla caduta, il giovane è stato colpito da un’auto. Poi, due giovani lo hanno trovato, ma al posto di allertare i soccorsi lo hanno derubato del portafoglio. Alla fine altri passanti che lo hanno notato hanno lanciato l’allarme. Portato d’urgenza al Cto, è deceduto nel nosocomio per le ferite riportate. I genitori Angela e Fabrizio sono stati ospiti a Verissimo, raccontando il dolore provato per la perdita del figlio.

Davide Borgione, il dolore dei genitori a Verissimo: “Non può accadere una cosa così”

“Gli ultimi minuti di vita sono stati un inferno”, ha spiegato il padre a Verissimo. “Addirittura è stato derubato, non so come si possa fare una cosa del genere a una persona insanguinata”, ha dichiarato la madre.

“Io sono ancora incredula, non può accadere una cosa così”, ha aggiunto la donna in lacrime.

“Lui quando tornava tardi noleggiava una bicicletta elettrica – ha aggiunto il signor Fabrizio -. Quello che noi sappiamo è che lui avrebbe perso il controllo della bici ed è caduto. Poi un’auto l’avrebbe colpito e non si è fermata”. E ancora: “Due ragazzi invece si sarebbero fermati, ma per rubargli il portafogli e scappare. E dopo altri ragazzi hanno chiamato i soccorsi”.

Silvia Toffanin in lacrime: “Non ci sono parole per un dolore così”

“Adesso sono in corso tutte le perizie, per gli esiti dell’autopsia bisogna aspettare 60 giorni. Noi vogliamo sapere la verità e che chi ha sbagliato paghi. Devono essere chiarite tutte le responsabilità delle persone coinvolte nei fatti”, ha concluso il padre del 19enne.

“Non ci sono parole per consolare un dolore così, vi abbraccio davvero con tutto il cuore”, le parole della conduttrice di Verissimo rotte dal pianto. Silvia Toffanin, per quasi tutta l’intervista, ha avuto gli occhi colmi di lacrime.

Il punto sulle indagini

Davide è morto al Cto dopo essere stato trovato in fin di vita da alcuni passanti tra via Nizza e corso Marconi, nel quartiere San Salvario. Chi sta cercando di fare luce sul caso sta provando a districarsi tra dubbi, incongruenze e circostanze inverosimili.

Il principale indagato è il conducente dell’auto che avrebbe colpito il 19enne, un funzionario di banca di 36 anni, che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato il 19enne in sella a una bici elettrica, mentre pedalava verso la stazione del quartiere San Salvario, alle prime luci dell’alba.

Fino all’altezza di corso Marconi, dalle immagini, si nota la bici percorrere la carreggiata promiscua per poi imboccare la pista ciclabile. A un certo punto, si vede Davide accasciarsi a terra. Poco dopo, una Jeep passa, lo urta leggermente e se ne va senza mai cambiare velocità.

Alcuni frame dopo, si vede il giovane che viene avvicinato da due ragazzi: dopo aver accostato con una vettura, uno dei due lo raggiunge, gli fruga nelle tasche e fugge con il portafoglio. Borgione sarà soccorso dopo alcuni minuti, ma purtroppo morirà al Cto per le ferite riportate.