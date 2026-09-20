Morte di Davide Di Lernia, il dolore di Marco Mazzoli dello Zoo di 105: "Eri come un fratello per me"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Eri come un fratello per me”. Così Marco Mazzoli, storico conduttore dello Zoo di 105, esprime tutto il suo dolore per la morte di Davide Di Lernia, avvenuta dopo un incidente in moto a Milano. Videomaker e produttore, il 47enne collaborava da tempo con Radio 105, come anche il padre Leone Di Lernia, per anni spalla comica di Mazzoli allo Zoo: “Due pezzi della nostra storia che se ne vanno lasciando un vuoto impossibile da colmare”, scrive il conduttore radiofonico sui social.

Morte di Davide Di Lernia, il dolore di Marco Mazzoli

“Ci sono dolori che non si possono spiegare. Dolori che ti tolgono il fiato, che ti lasciano immobile, incapace di trovare le parole”.

Così su Facebook il conduttore dello Zoo di 105 Marco Mazzoli commenta la notizia della morte di Davide Di Lernia, videomaker che ha lavorato a lungo con Radio 105 e altre emittenti radio e tv.

ANSA

Davide Di Lernia è morto in seguito a un incidente in moto avvenuto a Milano nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre 2026.

Mazzoli esprime tutto il suo dolore per la scomparsa improvvisa dell’amico, una perdita che segue di anni quella del padre Leone Di Lernia, per anni tra i protagonisti dello Zoo.

La scomparsa di Leone di Lernia nel 2017 fu “devastante”, scrive, “ma sapevamo che quel brutto male ce lo stava lentamente portando via. Avevamo avuto il tempo, per quanto terribile, di prepararci a perderlo”.

Mazzoli: “Eri come un fratello per me”

“Ma tu, Davide, no”, continua il conduttore radiofonico, “eri giovane, eri sano, avevi una vita davanti”.

“Eri come un fratello per me. Ti ho visto crescere, diventare uomo, diventare un professionista straordinario e, soprattutto, un padre meraviglioso”.

Davide di Lernia è stato un “elemento fondamentale” della famiglia di Radio 105: “Abbiamo condiviso anni di lavoro, risate, momenti difficili, soddisfazioni e sogni. E adesso mi ritrovo qui, a cercare di capire come sia possibile che tu non ci sia più”.

Davide e Leone Di Lernia a Radio 105

Leone Di Lernia è morto nel 2017, ora il figlio Davide: “Due persone che hanno fatto parte della mia vita, due pezzi della nostra storia che se ne vanno lasciando un vuoto impossibile da colmare“.

“Non so cosa ci sia dopo questa vita, Davide, ma voglio immaginarti lassù, finalmente di nuovo insieme al tuo papà, a ridere come solo voi sapevate fare”, continua Mazzoli.

“Qui, invece, lasci un dolore immenso. Ma anche un amore che non se ne andrà mai”.

“E perdonami – conclude – se oggi non riesco a trovare le parole giuste per salutarti. Non ero pronto a dirti addio. Non lo ero proprio”.