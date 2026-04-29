Morte di Dj Godzi e Ibiza "è un altro caso Cucchi", accusa della famiglia di Michele Noschese: "Fu torturato"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Michele Noschese, noto come Dj Godzi, morto a Ibiza, sarebbe stato torturato. A sostenerlo è il padre del 36enne napoletano, sulla base dei risultati della perizia svolta da un consulente della famiglia. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per accertare le eventuali responsabilità della polizia spagnola, che aveva bloccato e arrestato Noschese.

Dj Godzi morto a Ibiza, l’esito della perizia del medico legale

Secondo l’esito della perizia firmata dal dottor Raffaele Zinno, medico legale nominato dalla famiglia di Dj Godzi, Michele Noschese “fu fatto inginocchiare, immobilizzato e soggetto a pressione sul dorso”.

Una posizione che, in base alla perizia, avrebbe inciso sulla respirazione del giovane, fino a causare un’insufficienza cardiorespiratoria acuta che ne avrebbe provocato la morte.

ANSA

L’irruzione della Guardia Civil nella casa di Michele Noschese a Ibiza

Finora la Guardia Civil spagnola, intervenuta nelle prime ore del mattino del 19 luglio 2025 nella casa di Ibiza del Dj, ha sempre sostenuto che a causare la morte di Michele Noschese sia stato un arresto cardiaco provocato da sostanze stupefacenti.

L’intervento della polizia era avvenuto su richiesta di alcuni vicini di casa che si erano lamentati della musica a tutto volume proveniente dalla casa di Dj Godzi. Una circostanza negata dal padre della vittima, Giuseppe Noschese, secondo il quale ad ascoltare la musica ad alto volume erano i suoi amici del piano di sotto.

Sulla base della perizia del dottor Zinno, i legali della famiglia Noschese hanno prospettato l’ipotesi del reato di tortura a carico degli agenti della Guardia Civil. Una fattispecie di reato, hanno sottolineato gli avvocati, introdotta in Italia dopo la morte di Stefano Cucchi.

Il padre di Dj Godzi: “Mio figlio è stato torturato”

L’esame autoptico, infatti, avrebbe evidenziato “un quadro di politraumatismo diffuso pienamente coerente con una dinamica di violenza fisica reiterata”. “La perizia del nostro consulente comprova i sospetti iniziali, e cioè che mio figlio fu torturato con insolita aggressività, direi tipica delle metodologie militari”, ha detto all’ANSA Giuseppe Noschese, il papà del 36enne.

“Usare la parole tortura mi fa male come padre – ha proseguito – Ma di quello si tratta se penso che, stando alla relazione, si sarebbero accaniti su una persona prona sul divano, sembra vessata da un ginocchio premuto sull’emitorace”. Il padre della vittima ha dichiarato che il figlio è stato immobilizzato e incaprettato “con le tecniche dei corpi speciali che si usano per i terroristi”.

Inoltre, gli agenti avrebbero colpito Dj Godzi con un colpo di karate alla gola che ha provocato la rottura dell’osso ioide. Nei prossimi giorni la Procura di Roma convocherà per un interrogatorio l’amico di Michele Noschese che ha assistito alle presunte violenze.