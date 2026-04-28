Morte di Domenico Caliendo, al via gli esami sul cuore del bimbo e su quello bruciato per "capire lesioni"

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I periti dell’ospedale di Bari hanno iniziato le prime analisi sul cuore originale di Domenico Caliendo, il bambino morto a seguito di un trapianto cardiaco all’ospedale Monaldi di Napoli, e anche sull’organo danneggiato che gli è stato impiantato. I legali della famiglia stanno facendo nel frattempo pressione per accedere alla documentazione processuale su Guido Oppido, il chirurgo che aveva eseguito l’operazione.

Gli esami sui due cuori di Domenico Caliendo

Gli esperti designati dal giudice di Napoli Mariano Sorrentino hanno iniziato a esaminare il cuore alle 14:00 del 28 aprile, concentrandosi inizialmente soltanto sulle osservazioni esterne.

Tra loro i consulenti della procura e dei sette medici indagati per la morte di Caliendo, tra cui anche quello di Guido Oppido, il primario del Monaldi che ha eseguito il trapianto.

A parlare con il quotidiano La Repubblica è stato Vittorio Fineschi, perito nominato proprio da Oppido, che ha dichiarato:

Abbiamo fatto solo la revisione dei cuori, non abbiamo discusso il caso. Ci rivedremo il 10 giugno sempre qui. Adesso è troppo presto per avere i primi dati, il 10 giugno li avremo. Sono stati disposti accertamenti microscopici sui due cuori per capire quali alterazioni hanno. I quesiti sono molto articolati.

La soddisfazione dei legali della famiglia

Tra i periti presenti anche quelli nominati dai genitori di Caliendo. La famiglia si è detta soddisfatta degli esami svolti.

Luca Scognamiglio, consulente dei genitori della vittima, ha spiegato: “Il percorso di verità per la famiglia è cominciato a nostro avviso nel migliore dei modi e sappiamo che i periti faranno il massimo per portarlo a termine nel migliore dei modi. Questo è l’inizio che auspicavamo”.

“Un tema è sicuramente quale lesione d’organo verrà repertata, la lesione da congelamento o meno” ha proseguito Scognamiglio.

I documenti su Oppido

Nel frattempo, la famiglia sta cercando di ottenere accesso ai documenti processuali relativi alla procedura avviata dalla procura di Napoli per l’interdizione di Oppido, su cui dovrà esprimersi il tribunale.

Scognamiglio ha poi ribadito: “Quello che è accaduto dopo il trapianto rappresenta un punto su cui noi abbiamo numerose doglianze, l’avvocato lo ha detto in tutti i modi possibili. Lo vogliamo scandagliare a fondo nella seconda fase di questo incidente probatorio”.

La famiglia infatti critica non solo l’operazione, ma anche il fatto che i medici abbiano tenuto nascoste le ragioni del degradamento delle condizioni di salute del bambino ai genitori per settimane.