Morte di Fakir, la sorella torna sullo sfogo: "Vendetta è una parola che non mi appartiene, voglio giustizia"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Khadija Fakir, la sorella di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante il fermo di polizia a Bologna, ha letto una lettera davanti a giornalisti e telecamere riunite al Pilastro per la Sadaqa, la cena comunitaria in memoria del fratello: “La parole vendetta non appartiene al mio cuore. Non ero io a parlare in quel momento, era il mio strazio”, ha detto. Il fratello: “Ho fiducia nella magistratura italiana”.

Morte di Fakir, parla la sorella Khadija

Una lunga lettera letta davanti ai giornalisti: in questo modo Khadija Fakir, la sorella di Abderrahim Fakir, ha voluto precisare alcune cose dette dopo la morte del fratello.

Abderrahim Fakir è il 42enne morto durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro a Bologna.

Proprio al quartiere Pilastro si è svolto la Sadaqa, la cena comunitaria in memoria di Abderrahim Fakir, con oltre un centinaio di persone che is sono ritrovate al parco Mitilini, Moneta e Stefanini.

La Sadaqa è una tradizionale cena comunitaria della cultura islamica organizzata in memoria di una persona scomparsa.

Alla cena hanno preso parte residenti del quartiere, rappresentanti della comunità marocchina, amici della famiglia e attivisti del comitato Muba, condividendo cibo preparato dalle famiglie ma anche dedicandosi a momenti di raccoglimento, alla lettura di passi del Corano e alle preghiere dedicate al defunto. E in quell’occasione la sorella ha voluto lanciare un appello pacifico, chiarendo alcune frasi dette in precedenza.

“Vendetta è una parola che non mi appartiene”

“Pochi giorni fa mi sono trovata davanti a una scena che nessuna sorella al mondo dovrebbe mai essere costretta a vedere”, ha esordito nel suo discorso Khadija.

“Quando ho visto il corpo di mio fratello immobile, riverso per terra sull’asfalto, il mondo mi è crollato addosso“, ha aggiunto.

E poi ancora: “In quell’istante non ero più in me, il buio mi ha inghiottita e la disperazione mi ha fatto urlare una parola terribile”.

“Ho detto che volevo vendetta. Sono qui stasera guardandovi negli occhi per dirvi che quella parola non appartiene al mio cuore”, ha spiegato, commossa, Khadija Fakir.

La sorella di Abderrahim Fakir chiede scusa

Ed è esattamente sulla parola “vendetta” che si è voluta concentrare, con la sua lettera, la sorella di Fakir.

“Non ero io a parlare in quel momento, era il mio strazio“, ha specificato, riferendosi proprio all’uso della parola vendetta.

Poi ha concluso con un messaggio ben preciso: “Noi non vogliamo vendetta, quello che imploriamo con ogni fibra del nostro essere è solo giustizia“.

Il fratello di Fakir: “Fiducia nella giustizia”

In occasione del ritrovo per la Sadaqa, ha parlato anche Mohamed Fakir, fratello di Abderrahim.

Dopo aver ringraziato chi ha partecipato alla serata, ha provato anche lui a mandare un messaggio distensivo e pacifico: “Ho fiducia nella giustizia italiana, ho fiducia nella magistratura”.

“Chiedo soltanto che venga fuori la verità“, ha aggiunto. Poi ha ringraziato la gente del quartiere: “La gente del Pilastro ci ha sostenuto moralmente. Qui ci sono persone meravigliose”.