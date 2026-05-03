NOTIZIE
Temi Caldi:

Morte di Giacomo Bongiorni a Massa, cognato indagato per rissa: accertamenti su telefoni e attesa per autopsia

Quella sera il cognato di Giacomo Bongiorni sarebbe finito in ospedale con tibia e setto nasale rotto. Per lui è scattata la denuncia per rissa

Pubblicato:

Mauro Di Gregorio

Mauro Di Gregorio

GIORNALISTA

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Proseguono gli accertamenti sulle circostanze che hanno portato alla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto dopo i fatti avvenuti nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa. Nelle ultime ore è emerso un ulteriore sviluppo: tra gli indagati figura anche il cognato della vittima.

Giacomo Bongiorni morto a Massa

Giacomo Bongiorni è il 47enne morto in piazza davanti al figlio 11enne, nella notte tra l’11 e il 12 aprile 2026. Sono cinque i giovani indagati nell’inchiesta. Due sono maggiorenni, un 23enne e un 19enne.

Secondo ricostruzioni preliminari ancora al vaglio, gli adulti avrebbero rimproverato i cinque giovani per una bottiglia lanciata o forse solo caduta a terra. Da lì sarebbero partiti diverbi verbali e l’escalation.

Morte Giacomo Bongiorni Massa cognatoANSA
La piazzetta teatro della morte di Giacomo Bongiorni.

Un 17enne, ex pugile, è accusato di omicidio volontario e rissa aggravata. Per tutti gli altri, l’ipotesi è di concorso in omicidio volontario e rissa aggravata. Tutti sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva

Il cognato di Giacomo Bongiorni

L’iscrizione nel registro degli indagati del cognato di Giacomo Bongiorni, con l’ipotesi di reato relativa a rissa, è stata annunciata dai quotidiani La Nazione Il Tirreno. Quest’ultima testata scrive che quella sera, il cognato sarebbe finito al pronto soccorso con una tibia e il setto nasale rotto.

Il nuovo sviluppo nell’inchiesta sulla morte di Giacomo Bongiorni viene considerato un passaggio tecnico necessario per consentire lo svolgimento completo delle attività dei periti e garantire il contraddittorio tra le parti. Praticamente, si tratterebbe di un atto dovuto. I legali dell’uomo hanno scelto, al momento, di non rilasciare dichiarazioni.

Uno degli assi portanti dell’inchiesta riguarda l’analisi dei dispositivi elettronici. Gli investigatori hanno acquisito e sottoposto a copia forense gli smartphone dei cinque giovani già indagati (i due maggiorenni e i tre minorenni), oltre al telefono della compagna della vittima.

L’obiettivo è verificare eventuali comunicazioni utili a chiarire la dinamica dei fatti, in particolare nelle fasi immediatamente successive all’accaduto.

E restano al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte. Su alcuni passaggi, tuttavia, emergono versioni difformi. Le immagini documentano alcune fasi successive ai fatti, ma non tutti gli antefatti.

Autopsia su Giacomo Bongiorni

Un passaggio fondamentale è rappresentato dall’esito dell’esame autoptico, già eseguito nei giorni successivi alla tragedia. La relazione del medico legale è attesa entro metà maggio.

Al momento è noto che la morte sarebbe stata provocata da un’emorragia cerebrale, ma resta da accertare quale evento specifico l’abbia determinata, fra i colpi ricevuti o la caduta a terra. L’esito dell’autopsia sarà determinante per qualificare il quadro accusatorio e le eventuali responsabilità di ciascuno.

Manifestazione per Giacomo Bongiorni

Una manifestazione benefica prevista per il 16 maggio coinvolgerà rappresentanti istituzionali e della società civile, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati ai figli del 47enne.

Morte Giacomo Bongiorni Massa cognato ANSA

Leggi anche

Studio Bonardo

Ultime Notizie

Salute

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo