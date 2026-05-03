Morte di Giacomo Bongiorni a Massa, cognato indagato per rissa: accertamenti su telefoni e attesa per autopsia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Proseguono gli accertamenti sulle circostanze che hanno portato alla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto dopo i fatti avvenuti nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa. Nelle ultime ore è emerso un ulteriore sviluppo: tra gli indagati figura anche il cognato della vittima.

Giacomo Bongiorni morto a Massa

Giacomo Bongiorni è il 47enne morto in piazza davanti al figlio 11enne, nella notte tra l’11 e il 12 aprile 2026. Sono cinque i giovani indagati nell’inchiesta. Due sono maggiorenni, un 23enne e un 19enne.

Secondo ricostruzioni preliminari ancora al vaglio, gli adulti avrebbero rimproverato i cinque giovani per una bottiglia lanciata o forse solo caduta a terra. Da lì sarebbero partiti diverbi verbali e l’escalation.

ANSA

Un 17enne, ex pugile, è accusato di omicidio volontario e rissa aggravata. Per tutti gli altri, l’ipotesi è di concorso in omicidio volontario e rissa aggravata. Tutti sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva

Il cognato di Giacomo Bongiorni

L’iscrizione nel registro degli indagati del cognato di Giacomo Bongiorni, con l’ipotesi di reato relativa a rissa, è stata annunciata dai quotidiani La Nazione e Il Tirreno. Quest’ultima testata scrive che quella sera, il cognato sarebbe finito al pronto soccorso con una tibia e il setto nasale rotto.

Il nuovo sviluppo nell’inchiesta sulla morte di Giacomo Bongiorni viene considerato un passaggio tecnico necessario per consentire lo svolgimento completo delle attività dei periti e garantire il contraddittorio tra le parti. Praticamente, si tratterebbe di un atto dovuto. I legali dell’uomo hanno scelto, al momento, di non rilasciare dichiarazioni.

Uno degli assi portanti dell’inchiesta riguarda l’analisi dei dispositivi elettronici. Gli investigatori hanno acquisito e sottoposto a copia forense gli smartphone dei cinque giovani già indagati (i due maggiorenni e i tre minorenni), oltre al telefono della compagna della vittima.

L’obiettivo è verificare eventuali comunicazioni utili a chiarire la dinamica dei fatti, in particolare nelle fasi immediatamente successive all’accaduto.

E restano al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte. Su alcuni passaggi, tuttavia, emergono versioni difformi. Le immagini documentano alcune fasi successive ai fatti, ma non tutti gli antefatti.

Autopsia su Giacomo Bongiorni

Un passaggio fondamentale è rappresentato dall’esito dell’esame autoptico, già eseguito nei giorni successivi alla tragedia. La relazione del medico legale è attesa entro metà maggio.

Al momento è noto che la morte sarebbe stata provocata da un’emorragia cerebrale, ma resta da accertare quale evento specifico l’abbia determinata, fra i colpi ricevuti o la caduta a terra. L’esito dell’autopsia sarà determinante per qualificare il quadro accusatorio e le eventuali responsabilità di ciascuno.

Manifestazione per Giacomo Bongiorni

Una manifestazione benefica prevista per il 16 maggio coinvolgerà rappresentanti istituzionali e della società civile, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati ai figli del 47enne.