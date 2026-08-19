Morte di Hayden Panettiere, la mamma dell'attrice accusa l'ex Brian Hickerson che "era con lei": i dubbi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo la morte di Hayden Panettiere per sospetta overdose, la madre dell’attrice ha attaccato l’ex compagno della figlia, Brian Hickerson, definendolo una “persona che abbiamo cercato di allontanare per molto tempo”. Secondo un rapporto della polizia, Brian Hickerson e il fratello si sarebbero trovati nell’appartamento quando l’attrice ha avuto un arresto cardiaco. La mamma di Hayden Panettiere ha sollevato dubbi sulla tempistica relativa alla telefonata di richiesta d’aiuto al 911.

L’attacco della madre di Hayden Panettiere a Brian Hickerson

In occasione di un’intervista concessa a Nbc News, la madre di Hayden Panettiere, Lesley Vogel, ha parlato pubblicamente della morte della figlia, deceduta a 36 anni domenica 16 agosto a Greenville, in South Carolina.

Lesley Vogel ha attaccato l’ex compagno della figlia, il 37enne Brian Hickerson, pregiudicato e già condannato per violenze domestiche: “Questa persona, che abbiamo cercato di allontanare per molto tempo, era con lei quando è morta“.

La madre di Hayden Panettiere ha espresso dubbi sull’orario della telefonata al 911, arrivata nel primo pomeriggio: “Non è il momento tipico in cui si fa festa, in genere”.

Il rapporto tra Hayden Panettiere e la mamma

Nell’intervista, la madre di Hayden Panettiere ha rivelato di aver scelto il “non contatto” con la figlia negli ultimi mesi, pur continuando a preoccuparsi per la sua relazione con Hickerson.

Lesley Vogel, della figlia, ha detto: “Hayden era una persona incredibilmente talentuosa, in tanti campi. I giovani che crescono nel mondo dello spettacolo affrontano una lotta continua, è un ambiente difficile e non è raro che prendano strade sbagliate. Diventa complicato restare fedeli a se stessi e credo che Hayden purtroppo abbia perso la sua strada. Vorrei fosse andata diversamente”.

Cosa si sa sulla morte di Hayden Panettiere

L’attrice americana Hayden Panettiere è stata trovata senza vita domenica 16 agosto, a 36 anni, in un’abitazione di Greenville, in South Carolina, negli Usa.

Si sospetta una overdose, anche se le indagini sulle cause del decesso sono ancora in corso.

Secondo un rapporto stilato dalla polizia, Brian Hickerson e suo fratello erano presenti nell’appartamento quando Hayden Panettiere ha avuto un arresto cardiaco.

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare l’attrice. All’interno dell’abitazione sarebbe stato trovato anche Narcan.