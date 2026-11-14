Morte di Jesús de Miguel Alameda, maxi squalifica per Owono: 12 giornate, il massimo possibile in Spagna

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Federcalcio spagnola ha deciso di applicare la sanzione massima al portiere dell’Andorra Jesús Owono dopo lo scontro con Jesús de Miguel. Si tratta di 12 giornate di squalifica. È stata definita una sanzione giustificata da quanto accaduto per la condotta riportata nel referto arbitrale e per il tragico esito. Sulla morte di De Miguel, Owono ha dichiarato che fa fatica a trovare le parole: “Provo un dolore immenso“.

La decisione della federazione

Il Comitato disciplinare della Federcalcio spagnola ha squalificato per 12 giornate Jesús Owono, portiere dell’Andorra, dopo la morte dell’attaccante del Tenerife Jesús de Miguel.

Per il comitato il giudizio deve basarsi sul referto arbitrale, che parla di un colpo violento al petto di un avversario, con la gamba e con forza eccessiva, a pallone in gioco.

A pesare sulla sanzione, però, non è stato solo il fallo. Il comitato ricorda che l’esito tragico dell’episodio è noto a tutti e, tenuto conto della natura della condotta e delle circostanze, ritiene giustificata la sanzione massima. Intanto è stata aperta un’indagine sotto supervisione giudiziaria.

Le parole di Owono

Il portiere guineano ha affidato un comunicato al suo club. Ha raccontato di vivere “i giorni più duri della mia vita” e di fare fatica a trovare le parole.

Ha espresso “un dolore immenso” per la perdita di De Miguel e ha pensato alla sua famiglia e a chi gli voleva bene.

Sulle questioni che dovrà affrontare, ha assicurato che le gestirà con il massimo rispetto. Ora, ha spiegato, riesce a pensare solo a Jesús e al dolore che si sta vivendo.

Cosa è successo

Il 2 novembre si giocava Andorra-Tenerife, seconda divisione spagnola. Owono è uscito di corsa fino a centrocampo per allontanare il pallone e si è scontrato a gamba alta con De Miguel, 30 anni.

Il portiere è stato espulso. L’attaccante è stato ricoverato in terapia intensiva ed è morto il giorno dopo.

Ai funerali hanno partecipato circa 400 persone, tra cui il ct della Spagna Luis de la Fuente e il presidente del Real Madrid Florentino Pérez.