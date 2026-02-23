Morte di Lucia Salcone a Foggia, arrestato il marito Ciro Caliendo che avrebbe simulato un incidente stradale

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Svolta nel caso di Lucia Salcone, morta nel 2024 per quello che sembrava essere stato un incidente stradale. È stato arrestato suo marito, Ciro Caliendo, con l’accusa di omicidio volontario premeditato: l’uomo – la cui ricostruzione dei fatti non ha mai convinto gli inquirenti e che risultava indagato – avrebbe ucciso la moglie e simulato il sinistro.

Caso Lucia Salcone, svolta nelle indagini

Ciro Caliendo è stato arrestato dalla polizia stradale di San Severo e dalla Squadra mobile di Foggia. L’uomo è accusato dell’omicidio volontario premeditato della moglie, Lucia Salcone, morta il 27 settembre 2024.

Già indagato poco dopo i fatti, per gli inquirenti l’uomo avrebbe simulato un incidente stradale dopo aver ucciso sua moglie.

Arrestato Ciro Caliendo

Svolta nelle indagini sulla morte di Lucia Salcone. La 47enne era morta il 27 settembre 2024 in seguito a uno schianto lungo la provinciale 13 nelle campagne di San Severo, Foggia. L’auto su cui lei e suo marito viaggiavano era andata a fuoco e il corpo della donna era stato ritrovato carbonizzato.

La versione dell’uomo aveva lasciato poco persuasi gli inquirenti tanto che, già dalle settimane successive all’incidente, il 48enne era stato iscritto nel registro degli indagati. Per Caliendo, Salcone avrebbe perso la vita nello scontro con un’altra auto proveniente dal senso opposto di marcia: l’impatto avrebbe provocato l’uscita di strada della vettura che lui stesso guidava e un nuovo schianto contro un albero.

I due avrebbero quindi perso conoscenza, mentre le fiamme avrebbero avvolto l’abitacolo, risultando fatali per la donna che lui stesso avrebbe pure provato a salvare, invano. Questa ricostruzione dei fatti era però stata smentita dai sistemi di videosorveglianza e dagli accertamenti tecnici: l’auto procedeva a una velocità molto bassa e all’interno di essa erano state trovate tracce di liquido infiammabile. Per l’uomo, inoltre, i cellulari dei due sarebbero stati distrutti dalle fiamme, impedendogli di chiamare i soccorsi per la moglie.

La versione del marito

Un ulteriore prova che sconfessava la versione di Caliendo era arrivata dall’autopsia che aveva fatto emergere la presenza di una ferita sulla testa di Lucia Salcone.

Per l’uomo – ora in carcere – l’incidente si era verificato dopo una serata a cena insieme ad alcuni amici. Prima di tornare a casa, i due erano passati a controllare alcuni vigneti che erano stati recentemente oggetto di furti. Qui il tragico schianto che però secondo gli investigatori non sarebbe stato altro che una messinscena.

Per l’accusa quindi l’evento non sarebbe stato accidentale, motivo per cui all’indagato viene contestato il reato di omicidio premeditato. Alla base del gesto ci sarebbero motivazioni passionali ed economiche. La coppia era molto conosciuta a Foggia. Ciro Caliendo è un imprenditore vinicolo ed era stato anche candidato al consiglio comunale.