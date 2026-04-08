Morte di Matthew Perry, condannata la "regina della ketamina" Jasveen Sangha che aveva venduto la dose letale

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Per i giudici Jasveen Sangha ha cagionato la morte di Matthew Perry, noto attore che nella fortunata serie televisiva Friends indossava i panni di Chandler Bing, con una fiala presente in un campionario di 50 unità acquistate direttamente dal divo. In quelle fiale c’era ketamina, la sostanza per la quale Sangha era ormai nota affarista e grazie alla quale si concedeva una vita nel lusso. La “regina della ketamina” è stata condannata a 15 anni per cinque capi di imputazione per i quali si è dichiarata colpevole.

Condannata la “regina della ketamina”

La notizia è riportata da Abc News in un articolo pubblicato mercoledì 8 aprile. Il 19 agosto 2025 l’avvocato Mark Geragos, difensore di Jasveen Sangha, aveva riferito alla Bbc che la sua assistita si era assunta tutte le responsabilità per i cinque capi di imputazione resi noti dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Nello specifico i procuratori le avevano contestato il reato di distribuzione di ketamina in tre occasioni, un decesso o gravi lesioni personali a seguito della distribuzione di ketamina e un capo d’accusa per la gestione di un immobile con finalità di spaccio.

ANSA

I pm, scrive l’Ansa, avevano depositato l’istanza di condanna motivando la richiesta con la “fredda insensibilità e il suo disprezzo per la vita”, oltre allo “scarso rimorso” per le conseguenze delle sue azioni.

Sempre secondo i procuratori, Jasveen Sangha, la cui fama di “regina della ketamina” non era un mistero, era al timone di “un’attività di traffico di droga su larga scala dalla sua residenza di North Hollywood” e nonostante arrivassero notizie sugli effetti devastanti che le sostanze da lei vendute avevano sui clienti “ha continuato a vendere”. Infine è arrivata la condanna: 15 anni di reclusione.

La morte di Matthew Perry

Matthew Perry è morto il 28 ottobre 2023 nella sua casa di Los Angeles ad appena 54 anni. Secondo Anne Milgram della Drug Enforcement Administration, l’attore sarebbe caduto nella trappola di medici senza scrupoli mentre cercava un rimedio efficace contro ansia e depressione.

In una clinica aveva iniziato a ricevere trattamenti di ketamina somministrata per via endovenosa, ma quando Perry ha cominciato a chiedere un maggiore dosaggio sono entrati in scena gli sciacalli. E Jasveen Sangha sarebbe stata tra queste personalità, che in Matthew avrebbe individuato una nuova fonte di reddito.

Il ruolo di Jasveen Sangha nel decesso dell’attore

Jasveen Sangha sarebbe venuta a conoscenza della dipendenza di Matthew Perry dalla ketamina tramite un gancio che l’aveva messa in contatto con l’assistente personale dell’attore. La spacciatrice, dunque, dal suo “stash house” che dispensava ansiolitici, metanfetamine e altre sostanze, aveva inviato al volto di Friends un campionario di cinquanta fiale.

Una di queste era quella che ha ucciso Matthew Perry. La “regina della ketamina” era stata arrestata nel 2024. Sempre dal suo prontuario era stata venduta la sostanza che nel 2019 ha ucciso Cody McLaury, morto poco dopo l’acquisto di ketamina.