Morte di Noemi Impellizzeri a Riposto, dubbi sulla versione dell'amico: "Non ha parlato dell'incendio"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La morte di Noemi Impellizzeri, trovata impiccata all’interno del suo appartamento incendiato a Riposto, è ancora avvolta nel mistero e la famiglia non crede all’ipotesi del suicidio. Anche la versione dell’amico, che ha raccontato che quella notte sarebbe andato a casa della donna e avrebbe visto il corpo senza vita, senza però far menzione dell’incendio, non convincerebbe. L’ipotesi che emerge è che possa trattarsi di un delitto mascherato da suicidio.

Cosa si sa sulla morte di Noemi Impellizzeri

Noemi Impellizzeri, 34 anni, è stata trovata impiccata all’alba di domenica 23 agosto nella sua abitazione, che era parzialmente avvolta dalle fiamme. A dare l’allarme è stata la vicina, che alle 4,30 ha notato l’incendio che partiva dall’appartamento della donna.

I vigili del fuoco, entrati nell’abitazione, si sono trovati di fronte al cadavere di Noemi Impellizzeri.

La nuova ipotesi sulla morte di Noemi Impellizzeri

Inizialmente, si è ipotizzato un suicidio ma questa teoria non convince la famiglia di Noemi Impellizzeri.

Un uomo, amico della vittima (in un primo momento era stato descritto come il compagno), ha raccontato che la donna gli avrebbe confidato intenti suicidi. Lo stesso uomo ha raccontato che, la notte in cui Noemi Impellizzeri è morta, sarebbe andato a casa della donna e avrebbe visto il suo corpo senza vita. Anziché chiamare i soccorsi, avrebbe provato a rintracciare i familiari di Noemi Impellizzeri. Poi è scattato l’allarme della vicina.

L’uomo non ha fatto menzione dell’incendio e questo, come riportato da La vita in diretta, rappresenta uno degli elementi che non convincerebbe.

La trasmissione ha riferito: “L’ipotesi che emerge è che possa trattarsi di un delitto mascherato da suicidio“.

Attesa per i risultati dell’autopsia sul corpo di Noemi Impellizzeri

L’autopsia sul corpo di Noemi Impellizzeri è stata eseguita nella giornata di martedì 25 agosto al Policlinico di Catania.

In base alle prime informazioni sull’esame autoptico riportate dalla trasmissione Ore 11, sembrerebbe che durante l’autopsia siano stati rilevati elementi che porterebbero a escludere l’ipotesi del suicidio.

Si attendono i risultati ufficiali.

L’amico di Noemi è indagato per omicidio

Come riportato da Morning News, l’amico di Noemi Impellizzeri è indagato per omicidio.

Alla trasmissione Mediaset l’uomo ha ribadito la sua versione dei fatti, spiegando di non aver notato alcun incendio quando lui ha fatto visita all’appartamento della donna.