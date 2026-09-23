Morte di Noemi Impellizzeri, lo sfogo della madre: "Chi si impicca non ha lividi, abrasioni e fratture"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Mia figlia aveva delle chiare ecchimosi sul naso e delle abrasioni sul corpo“, ma anche “delle fratture e dei lividi“: è evidente che “chi si impicca non ha delle abrasioni”, né le altre lesioni appena elencate. Lo dice con fermezza Sara Sturiale, la madre di Noemi Impellizzeri, che non crede al suicidio. Dubbi, questi, confermati anche dall’autopsia che sul corpo della 34enne trovata morta a Riposto (Catania) il 23 agosto ha rilevato segni di strangolamento. “Noemi era libera, amava la vita, e non avrebbe mai fatto un gesto del genere”.

La madre di Noemi Impellizzeri: “Chi si impicca non ha delle abrasioni”

Le telecamere di Dentro la Notizia, il 23 settembre, hanno raggiunto Riposto (Catania), località finita al centro delle cronache dopo la morte di Noemi Impellizzeri, 34 anni, trovata impiccata tra le fiamme nella sua abitazione di via Circumvallazione.

A parlare è Sara Sturiale, la madre della donna, che all’inviata racconta di aver visto il corpo della figlia prima e dopo l’autopsia, e fa notare che Noemi “aveva delle chiare ecchimosi sul naso”, oltre ad “abrasioni sul corpo” insieme a “fratture e lividi”.

Sturiale fa notare che “chi si impicca non ha abrasioni, non ha fratture, aveva dei lividi”. Ancora una volta, quindi, la madre della 34enne esclude l’ipotesi del suicidio.

I dubbi della famiglia e delle amiche di Noemi sono stati confermati dall’autopsia, durante la quale sono stati evidenziati i segni di uno strangolamento. “Noemi non avrebbe mai fatto un gesto del genere”, aggiunge Maria Sturiale.

Noemi “amava la vita”

Nello stesso intervento, la madre di Noemi Impellizzeri sottolinea che sua figlia “era una persona libera, una persona solare” che “leggeva tantissimo” e che “amava la vita”, dunque “non avrebbe mai e poi mai, dico, fatto un gesto del genere”.

Poi aggiunge che “tutti abbiamo i nostri momenti”, perché “la felicità è fatta di attimi”, anche se “tutti abbiamo avuto delle delusioni, dei momenti ‘no’, ma questo non ci porta a toglierci la vita”.

Il giallo di Riposto

Come anticipato, i fatti risalgono al 23 agosto. Alle 4:30 del mattino un incendio è divampato all’interno del basso in cui viveva Noemi, 34 anni, in via Circumvallazione.

Due ore prima, stando alla sua ricostruzione, l’amico Tony Proietto – unico indagato nella vicenda – aveva trovato il cadavere impiccato della ragazza. L’uomo si era recato nell’abitazione della donna perché preoccupato per i lunghi silenzi, dato che l’ultima volta in cui aveva comunicato con lei risaliva alle prime ore del mattino di venerdì 21.

Proietto ha raccontato che quando ha trovato il corpo della donna, nell’abitazione non c’erano segni né principi di un incendio. La sua versione non ha convinto gli inquirenti della Procura di Catania né la famiglia della donna. L’autopsia, del resto, ha rafforzato la tesi dell’omicidio: nelle narici e nella trachea della donna non erano presenti tracce di fumo, e sul collo sono state rinvenute tracce di strangolamento. L’impiccagione e l’incendio, quindi, potrebbero far parte di una messinscena.