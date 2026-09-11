Morte di Noemi Impellizzeri, per Tony Proietto si tratta di suicidio ma gli esperti al momento lo escludono

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non ci sono ancora certezze sulle circostanze che hanno portato alla morte di Noemi Impellizzeri, trovata impiccata nella sua casa in fiamme a Riposto lo scorso 23 agosto. L’amico Tony Proietto crede che si tratti di suicidio, ma gli esperti al momento escludono questa pista sul decesso della 33enne.

Le dichiarazioni di Tony Proietto su Noemi Impellizzeri

Tony Proietto, amico di Noemi Impellizzeri e unico indagato dopo la morte della ragazza, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Mediaset Dentro la notizia.

L’uomo, ultimo a sentire Noemi Impellizzeri e primo a trovarla senza vita, crede che si sia trattato di suicidio: “Credo che nessuno avrebbe mai fatto del male a Noemi e lei non si sarebbe fatta fare del male così. Io sono convinto che si sia tolto la vita, dopo i messaggi che ho ricevuto. Sembra brutto, ma è stato così. Aspettiamo i risultati e avremo più conferme”.

Gli esperti non credono al suicidio di Noemi Impellizzeri

Il nuovo avvocato della famiglia di Noemi Impellizzeri ha dichiarato a Morning News: “Da un primo esame, il medico legale, nostro consulente, ha escluso che sia stata una morte da suicidio“.

Il legale ha poi aggiunto: “L’indagato dice una cosa che viene sconfessata, cioè che la ragazza aveva una volontà di porre fine alla sua vita, circostanza che fino a ora non è emersa da nessun altro elemento. Escludiamo categoricamente che la ragazza possa aver nascosto qualcosa a casa”.

Lo sfogo della madre di Noemi Impellizzeri

La mamma di Noemi Impellizzeri ha lanciato un appello proprio ai microfoni di Morning News.

Le sue parole: “Mia figlia non c’è più e io ho un grande dolore, che non si può contenere. Non crediamo alla tesi del suicidio. Tutto quello che so ce l’ho dentro di me e l’ho detto agli inquirenti. Stanno facendo il loro lavoro in maniera egregia e a qualcosa si arriverà. Chi ha fatto questo si costituisca. Per mia figlia chiedo solo giustizia, niente di più”.

Le indagini sulla morte di Noemi Impellizzeri

La trasmissione Mediaset ha fatto il punto della situazione sulle indagini sulla morte di Noemi Impellizzeri: stando ad alcune indiscrezioni riportate dal programma, il volto della ragazza sarebbe stato ritrovato tumefatto e presenterebbe anche una possibile frattura al naso.

Un altro elemento al vaglio degli investigatori è la presunta frequentazione di Noemi con un 45enne, già ascoltato dai carabinieri e sottoposto a obbligo di firma. L’unico indagato, per ora, resta però Tony Proietto, che si dichiara estraneo ai fatti.

L’avvocato di Tony Proietto ha dichiarato a Morning News: “Quando Tony Proietto ha rinvenuto il corpo, prima ancora dell’incendio, non si ravvisavano lesioni sul volto di alcun tipo. Mi faccio una domanda e dico: è possibile che il forte calore possa aver alterato il corpo e determinare abrasioni o eventuali fratture?”.

“Non ho visto nulla di anomalo sul corpo di Noemi“, ha confermato Tony Proietto.

Nelle ore successive alla morte di Noemi, Tony Proietto aveva raccontato di aver scoperto il corpo dell’amica, ritrovata impiccata in casa, prima dello scoppio dell’incendio. Tony Proietto si sarebbe poi allontanato e avrebbe cercato di mettersi in contatto con la famiglia della ragazza, senza però chiamare i soccorsi perché non voleva che venisse fuori il suo nome, dal momento che ai figli aveva promesso che non sarebbe più andato in casa di Noemi. Poco dopo, una vicina di casa ha lanciato l’allarme sull’incendio in casa di Noemi e i vigili del fuoco hanno ritrovato il cadavere.

Tony Proietto ha chiesto di poter essere risentito in Procura. Sulle presunte frequentazioni di Noemi, l’amico ha detto: “Io sapevo che aveva normali amici, non erano relazioni. Anche su di me dicevano che era mia moglie, la mia convivente”.

A tal proposito Valeria, sorellastra di Noemi, ha raccontato al programma Mediaset: “Noemi mi aveva presentato Tony come suo compagno“.

Lui, però, ha smentito: “Io mi ricordo che mi ha presentato come un amico”.