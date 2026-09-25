Morte di Noemi Impellizzeri, spunta una maglietta da uomo nell'auto della famiglia: la possibile svolta

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nell’auto della famiglia di Noemi Impellizzeri è stata rinvenuta una maglietta, una t-shirt da uomo, che la madre della 34enne non riconosce. Per questo motivo la famiglia della donna ha chiesto il sequestro del veicolo. La madre, Sara Sturiale, racconta a Dentro la Notizia che sua figlia Noemi avrebbe usato l’automobile pochi giorni prima di morire, “insieme al Proietto“. Tony Proietto, ricordiamo, è un uomo di Giarre amico di Noemi, l’unico indagato per la morte della donna.

Una t-shirt nell’auto della famiglia di Noemi Impellizzeri

Venerdì 25 settembre le telecamere di Dentro la Notizia sono ritornate a Riposto (Catania), dove la 34enne Noemi Impellizzeri è stata trovata morta impiccata nella sua abitazione di via Circumvallazione.

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ha mostrato in esclusiva le immagini scattate dagli inquirenti all’interno dell’auto della famiglia della ragazza.

Tra i reperti presenti all’interno dell’abitacolo è stata trovata una t-shirt di colore grigio, un modello da uomo, che la madre Sara Sturiale nega appartenga la famiglia.

La madre di Noemi Impellizzeri riferisce di aver chiesto agli inquirenti di acquisirla per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

La madre della 34enne fa un nome

Nel corso del suo intervento, Sara Sturiale riporta che sua figlia Noemi aveva usato quell’auto anche nei giorni precedenti alla sua scomparsa e alla sua morte, e che l’avrebbe usata “con il Proietto”.

Tony Proietto è l’unico indagato per la morte di Noemi Impellizzeri. L’uomo, sin dall’inizio, sostiene la tesi del suicidio. Le sue parole, tuttavia, sono smentite dai risultati dell’autopsia.

Il giallo di Riposto

I fatti risalgono al 23 agosto. Alle 4:30 del mattino i vigili del fuoco sono arrivati in via Circumvallazione per spegnere un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione. Tra quelle mura, però, c’era anche il corpo di Noemi, impiccato a una trave della cucina.

Stando alla sua versione, l’ultima persona ad aver visto in vita la ragazza sarebbe stato Tony Proietto, residente a Giarre (Catania). L’uomo ha raccontato di aver incontrato la 34enne il 21 agosto, quando la donna lo aveva raggiunto per chiedergli ospitalità per una notte. L’uomo gliel’aveva negata, l’aveva riaccompagnata a Riposto e un’ora dopo, Noemi, lo aveva videochiamato per riferirgli la sua volontà di togliersi la vita.

Due giorni dopo, il 23, Proietto sarebbe andato a far visita a Noemi, preoccupato per i lunghi silenzi. Quindi avrebbe trovato la donna impiccata, ma all’interno dell’abitazione – secondo il suo racconto – non vi avrebbe trovato principi di incendio.

L’ipotesi della messinscena

Per la Procura di Catania, quella trovata dai soccorritori sarebbe stata una messinscena: secondo l’autopsia, infatti, sul collo di Noemi erano presenti i segni di uno strangolamento, mentre nelle sue narici e nella trachea non vi erano tracce di fumo.

Ciò significa che la ragazza potrebbe essere stata uccisa e poi impiccata. Nel frattempo sarebbe arrivato Tony Proietto, avrebbe scoperto il cadavere e si sarebbe allontanato. In quel momento l’assassino potrebbe essere tornato in via Circumvallazione per completare il suo piano: dare fuoco all’abitazione per cancellare ogni traccia.