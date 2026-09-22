Morte di Noemi Impellizzeri, "sul collo segni compatibili con strangolamento": i risultati della consulenza

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’esito dell’autopsia sul corpo di Noemi Impellizzeri ha evidenziato segni sul collo compatibili con lo strangolamento. L’ipotesi dell’omicidio diventa sempre più concreta, mentre l’ipotesi del suicidio e l’incendio lasciano pensare a una messinscena per sviare le indagini. Nel frattempo si stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza vicine alla casa della vittima e a quella dell’unico indagato al momento, ovvero Tony Proietto.

Segni sul collo: forse strangolata

Noemi Impellizzeri non solo era già morta quando la sua casa è andata a fuoco, ma presentava anche dei segni sul collo. Secondo l’autopsia, le lesioni sono incompatibili con il suicidio e la scena in cui è stato ritrovato il corpo della donna è frutto di una “simulazione”.

Sempre secondo l’esame autoptico, nelle narici e nella trachea non erano presenti tracce di fumo: la donna doveva quindi essere già morta quando l’abitazione è andata in fiamme.

Il consulente della famiglia, inoltre, avrebbe riscontrato segni sul collo non compatibili con quelli lasciati da una corda. Accanto a questi ne emergerebbero altri, compatibili invece con lo strangolamento.

Prima l’impiccagione, poi l’incendio

La ricostruzione del decesso, alla luce delle nuove informazioni, appare diversa rispetto a quanto raccolto finora. Quanto dichiarato da Proietto potrebbe non trovare conferma nei nuovi dati.

Finora sappiamo che Proietto e Noemi hanno trascorso del tempo insieme due giorni prima della morte della donna, quando lei aveva raggiunto Giarre (dove lui vive).

Proietto sostiene che quella sia stata l’ultima volta in cui l’ha vista in vita. Dopo qualche ora l’aveva riaccompagnata a casa, a Riposto. Alle 4:30 del mattino avrebbe ricevuto una telefonata nella quale la donna dichiarava di volersi togliere la vita. Per questo, due giorni dopo, ha raggiunto la casa della 34enne per verificare le sue condizioni. Entrato di notte nell’abitazione, l’ha trovata impiccata, ma non ha chiamato i soccorsi a causa del panico. Poco dopo, il fumo ha allertato i vicini.

C’è un solo indagato

L’attenzione degli inquirenti è concentrata su tre uomini, a partire dall’unico indagato Tony Proietto, amico della donna e ultimo ad averla vista sia in vita sia da morta.

Secondo l’uomo, la donna si sarebbe tolta la vita e qualcun altro avrebbe appiccato il fuoco. Chi indaga, però, la pensa diversamente e parla di una vera e propria messinscena.