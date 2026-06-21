Morte di Pierina Paganelli, la nuora Manuela Bianchi ricoverata in ospedale per abuso di calmanti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nel 2023, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per abuso di calmanti. Sottoposta a una lavanda gastrica, è ora tenuta sotto stretta osservazione. L’ex amante di Louis Dassilva, assolto dall’accusa di aver ucciso Paganelli, avrebbe assunto dosi massicce di un farmaco a base di benzodiazepine che le era stato prescritto per l’ansia.

Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, ricoverata in ospedale

Secondo quanto riportato anche dal suo pool legale, all’origine del gesto ci sarebbe la pressione psicologica definita “insostenibile” e cresciuta dopo l’assoluzione di Dassilva, avvenuta lo scorso 10 giugno.

Manuela Bianchi si trovava nella casa del padre, in via del Ciclamino, nel palazzo in cui Pierina Paganelli è stata uccisa nell’ottobre 2023. Il referto dei medici parla di un gesto a scopo autolesionista.

ANSA

L’assoluzione di Dassilva nel processo per la morte di Pierina Paganelli

Manuela Bianchi è stata la testimone chiave della Procura nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, conclusosi lo scorso 10 giugno con l’assoluzione e la scarcerazione di Louis Dassilva, uomo con cui la donna aveva avuto una relazione.

Assistita dall’avvocata Nunzia Barzan e dal consulente Davide Barzan, Bianchi è finita a sua volta nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento. Agli atti dell’inchiesta c’è anche il racconto del suo incontro con Dassilva nel garage la mattina del ritrovamento del corpo, un dettaglio che per i magistrati orientava i sospetti proprio sul cittadino senegalese.

Ieri, durante il ricovero in ospedale, la donna avrebbe confessato ai medici il forte malessere psicologico legato alle pesanti insinuazioni contro la sua famiglia, intensificatesi dopo la sentenza.

Il gesto di Manuela Bianchi, la nota dello studio legale Barzan

“Da oltre 32 mesi la nostra assistita è oggetto di una costante esposizione mediatica accompagnata da ripetuti attacchi personali, giudizi sommari e campagne di delegittimazione” si legge nella nota firmata dall’avvocato Nunzia Barzan e dal consulente di Manuela Bianchi Davide Barzan.

“Negli ultimi giorni tale fenomeno ha registrato un’ulteriore e significativa escalation con una intensificazione degli attacchi mediatici, delle aggressioni verbali e della pressione sociale nei confronti di Manuela”.

Il gesto di Manuela Bianchi ricorda quello, compiuto pochi giorni fa, dalla madre di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Anche in quel caso Daniela Ferrari è stata sottoposta a una lavanda gastrica dopo aver ingerito un massiccio quantitativo di farmaci, anche se non è stato chiarito se l’assunzione sia stata volontaria o involontaria.