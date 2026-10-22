Morte di Roberta Bertacchi, la madre si confessa: "Ha vissuto su di me quello che poi ha vissuto su di sé"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Hanno ripreso impulso le indagini sulla morte di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata impiccata in casa a Casarano il 6 gennaio 2024. Il gip del tribunale di Lecce ha disposto nuovi accertamenti, a partire dalla riesumazione della salma. Intanto la madre della giovane racconta della figlia e del fidanzato di lei, Davide Falcone, già indagato per maltrattamenti nei confronti della 26enne e ora per istigazione al suicidio. La donna rivela che quando Roberta aveva 12 anni erano andate via dal marito violento: "Ha vissuto su di me quello che poi dopo ha vissuto su di lei".

Morte di Roberta Bertacchi, le nuove indagini

Sono ripartite le indagini sulla morte di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata morta all’alba del 6 gennaio 2024 nella sua abitazione a Casarano, in provincia di Lecce. La ragazza fu trovata impiccata al balcone con una sciarpa stretta attorno al collo.

Lo scorso maggio il gip del tribunale di Lecce ha accolto la richiesta della famiglia della giovane, che si è opposta all’archiviazione del caso come suicidio.

E ha disposto nuove indagini: il 20 ottobre è stato riesumato il corpo della giovane per prelevare gli stivali che indossava quando è morta, al fine di confrontarli con le impronte che vennero trovate in casa.

Ieri, 21 ottobre, i carabinieri del Ris di Roma hanno effettuato un nuovo sopralluogo nella casa della 26enne, ed effettuato nuovi rilievi che dovrebbero servire a chiarire come la giovane si sia mossa per lasciarsi cadere dal balcone.

Il racconto della madre

Intanto la madre di Roberta Bertacchi, Marina, è stata ospite di Ore 14 sera nella puntata del 22 ottobre.

La donna ha descritto la figlia come una ragazza solare, disponibile, dolce, una che "quando incontrava qualcuno faceva subito amicizia".

La giovane era anche una ragazza che "si raccontava tanto alle persone", che si apriva parlando delle sue fragilità, dei suoi errori. Perché, spiega, anche se aveva solo 26 anni "l’ha vissuta la vita, mia figlia".

"Lei era passionale", racconta la madre, "invece purtroppo si è fidata della persona sbagliata".

La donna parla dell’allora fidanzato della figlia, il 37enne Davide Falcone, attualmente indagato per istigazione al suicidio e già rinviato a giudizio con l’accusa di maltrattamenti in famiglia per presunte violenze nei confronti della 26enne.

"Ha vissuto su di me quello che poi ha vissuto su di sé"

I due stavano insieme da poco più di due mesi, da novembre. La madre di Roberta racconta che lo conosceva poco: "L’ho visto solo due volte in totale".

Ma era comunque preoccupata per la figlia, perché l’unica cosa che "sapeva per sentito dire era che non era una bravissima persona".

Soltanto dopo la morte e le indagini ha scoperto delle presunte violenze di lui sulla figlia.

Violenze che accomunano madre e figlia. La donna rivela infatti che quando Roberta aveva 12 anni lasciò il marito violento e si trasferirono dalla provincia di Milano: "Ha vissuto su di me quello che poi ha vissuto su di sé".

Anche per questo, racconta, quando ha visto Falcone per la prima volta ha avuto un brivido di paura: "Dall’atteggiamento, dai modo di fare. Io già l’avevo inquadrato".