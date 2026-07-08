Morte di Satnam Singh, Antonello Lovato condannato a 16 anni di carcere: "Non volevo uccidere nessuno"

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Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni di reclusione per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano di 31 anni, morto il 19 giugno 2024 dopo un grave incidente sul lavoro nelle campagne di Borgo Santa Maria, nel territorio di Latina. Lovato era il suo datore di lavoro e, secondo l’accusa, ha abbandonato il dipendente, gravemente ferito, davanti casa invece che soccorrerlo.

La condanna ad Antonello Lovato

La Corte d’Assise di Latina ha pronunciato la sentenza di primo grado al termine del processo. Lovato era imputato per omicidio volontario con dolo eventuale.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, dopo l’incidente in cui il lavoratore aveva perso un braccio, Singh non sarebbe stato soccorso tempestivamente ma abbandonato gravemente ferito davanti alla propria abitazione, circostanza che ha rappresentato uno degli elementi centrali del procedimento.

ANSA

La storia di Sitnam Singh è diventata il simbolo della lotta al caporalato. La condanna del datore di lavoro è arrivata due anni dopo i fatti.

Lovato: “Non volevo ucciderlo”

Come riporta Latina Today, Antonello Lovato, in aula, ha dichiarato che “dopo l’incidente sono entrato in uno stato di depressione, non riuscivo più a vivere e sono andato in cura. Poi è arrivato l’arresto, con i carabinieri che sono piombati in casa e mi hanno strappato dalla mia famiglia”.

“Ricordo la compilazione del verbale, con la dicitura omicidio volontario. Ma io non volevo uccidere nessuno. Mi è stato detto che tutti hanno chiesto la mia carcerazione, perfino il Papa. Mi sono sentito per giorni sotto interrogatorio continuo”, ha affermato il datore di lavoro.

Lavato ha aggiunto che “il carcere è stata la mia salvezza” perché “ho cominciato a lavorare per una paga di 180 euro mensili, inviando ogni risparmio alla famiglia di Satnam. Lo scorso ottobre sono stato assunto come magazziniere e ho rivisto la luce. Mi è stato detto che sono due spicci, è vero. Ma è tutto ciò che in questo momento riesco a fare. In carcere mi hanno dato questa possibilità, solo i detenuti modello possono averla. Ho trovato persone che hanno capito chi sono: una persona che nella vita ha sempre e solo lavorato”.

“Ho ammesso tutte le mie responsabilità, ma non posso subire una condanna – ha concluso – come se avessi consapevolmente voluto togliere la vita a un uomo”.

Il sit-in per Satnam Singh

In attesa della decisione dei giudici, davanti al Tribunale di Latina si è svolto un sit-in promosso dalla Cgil, al quale hanno partecipato la famiglia di Satnam Singh, la compagna del bracciante, associazioni, lavoratrici e lavoratori, oltre al coordinatore di Libera Lazio, Giampiero Cioffredi.

Al presidio era presente anche Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo.

“La morte di Satnam Singh testimonia la brutalità di un sistema di sfruttamento e di schiavitù che calpesta la dignità delle persone”, ha dichiarato Bonafoni, sottolineando che “il caporalato non è una piaga, ma un crimine”.

L’incidente e la morte di Satnam Singh

Datnam Singh stava lavorando nell’azienda di Antonello Lovato quando ha perso un braccio che gli è stato amputato da un macchinario avvolgiplastica.

Il titolare dell’azienda agricola, invece di chiamare i soccorsi, lo avrebbe caricato su un furgone e l’avrebbe abbandonato davanti casa, con l’arto staccato dal corpo poggiato in una cassetta della frutta.

Singh è poi morto in ospedale, dove è arrivato troppo tardi perché i medici riuscissero a salvargli la vita. La vicenda del bracciante ha acceso un faro sul fenomeno dello sfruttamento sul lavoro.

I giudici della Corte d’Assise del tribunale del capoluogo pontino, dopo ore in camera di consiglio, hanno condannato Antonello Lovato a 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche.

Per lui i pubblici ministeri Luigia Spinelli e Marina Marra ne avevano chiesti 22, al termine di una requisitoria durata due ore e mezza.