Morte di Simona Cinà a Bagheria vicino Palermo, l'autopsia ha evidenziato presenza di alcol ma nessuna droga

L’autopsia sul corpo di Simona Cinà, la ventenne pallavolista annegata a Bagheria, ha rivelato un alto tasso alcolemico ma nessuna traccia di droghe. Nei polmoni è stata trovata acqua, confermando la morte per annegamento. Le indagini, avviate per omicidio colposo, si concentrano sulle ipotesi di incidente o malore.

L’autopsia di Simona Cinà

La tragica morte di Simona Cinà, pallavolista di 20 anni annegata il 2 agosto nella piscina di una villa a Bagheria durante una festa di laurea, continua a essere al centro delle indagini.

Le prime risposte arrivano dall’autopsia eseguita al Policlinico di Palermo, a cura dell’equipe di Medicina legale guidata da Tommaso D’Anna. Nel sangue della ragazza è stato riscontrato un tasso alcolemico elevato, ma nessuna sostanza stupefacente, nemmeno di tipo sintetico.

ANSA Gabriele Cinà, fratello di Simona

Cosa sappiamo sulla morte di Simona Cinà

Già dagli esami iniziali i medici legali avevano escluso lesioni o ferite compatibili con una morte violenta. Al contrario, nei polmoni è stata riscontrata la presenza di acqua, circostanza che conferma la dinamica dell’annegamento.

L’inchiesta, aperta dalla Procura di Termini Imerese con l’ipotesi di omicidio colposo, sin dall’inizio ha considerato prevalenti le piste dell’incidente o del malore improvviso.

Parallelamente all’autopsia, i militari hanno ascoltato i testimoni e disposto l’analisi degli abiti e del cellulare di Simona, nel tentativo di trovare altri indizi.

Il ritrovamento

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Raffaele Cammarano, il corpo della giovane è stato individuato sul fondo della piscina intorno alle 4 del mattino.

Due ragazzi presenti alla festa si sono gettati in acqua per riportarla a galla: nonostante i tentativi di rianimazione praticati dagli amici, all’arrivo dei sanitari del 118 Simona Cinà era già morta.

Al momento non sono stati raccolti elementi che possano far pensare a cause alternative per il decesso. Alcuni accertamenti, ancora in corso, serviranno anche a escludere la presenza di eventuali patologie pregresse non diagnosticate, le cosiddette “malattie silenti”.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’avvocato Mario Bellavista, che assiste il fratello della vittima. “Al momento non è il caso di fare considerazioni nel rispetto della vittima e della famiglia” ha affermato il legale. “Attendiamo che vengano depositati i risultati completi compresi altri che si stanno ancora eseguendo e poi valuteremo il da farsi”.