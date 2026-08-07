Morte Diego Armando Maradona, la testimonianza del massaggiatore: "Nessuno interveniva"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Emergono nuovi dettagli sulle ultime condizioni di Diego Armando Maradona prima della morte avvenuta il 25 novembre 2020. Durante il processo per il decesso della leggenda del calcio, è stato ascoltato come testimone Nicolás Taffarel, massaggiatore professionista che seguì Diego Maradona nel periodo successivo all’intervento chirurgico alla clinica Olivos di Vicente López. “Peggiorava e nessuno interveniva. Non vedevo azioni concrete o una rapida soluzione” avrebbe dichiarato.

La testimonianza del massaggiatore di Maradona

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, Nicolas Taffarel avrebbe raccontato di essere stato nella casa in cui Maradona trascorreva l’isolamento domiciliare durante il periodo post-operatorio.

La sua testimonianza si è concentrata sulle condizioni fisiche e psicologiche del “Diez” e sui segnali di peggioramento osservati nei giorni precedenti alla morte, avvenuta il 25 novembre 2020.

Secondo il massaggiatore, all’inizio dell’isolamento Maradona sembrava aver recuperato sul piano psicologico.

“Si è ristabilito psicologicamente. Aveva ritrovato la sua grinta”, ha dichiarato, spiegando che in precedenza l’ex calciatore aveva avuto difficoltà ad avviare conversazioni e vuoti di memoria.

Le condizioni dopo l’operazione

Dal punto di vista motorio, secondo il racconto di Nicolas Taffarel, Maradona non mostrava miglioramenti significativi rispetto al passato.

“Fisicamente, per quanto riguarda le capacità motorie, era lo stesso di sempre. Aveva difficoltà a camminare e a muoversi”, ha spiegato.

Il massaggiatore avrebbe riferito anche della presenza di un edema alla gamba destra.

Questo gonfiore, secondo la sua testimonianza, sarebbe poi peggiorato nei giorni successivi.

Nel caso Maradona avesse avuto bisogno di lui, si era reso disponibile ma negli ultimi giorni l’ex calciatore avrebbe iniziato a rifiutare ogni tipo di assistenza.

Il peggioramento di Diego Armando Maradona

Nella sua deposizione, Nicolas Taffarel ha inoltre dichiarato relativamente ai giorni prima della morte di Maradona: “Peggiorava, non voleva alzarsi dal letto, non voleva mangiare, non voleva cambiarsi i vestiti né lavarsi”.

Il massaggiatore ha aggiunto che l’ex campione non voleva nemmeno ricevere un massaggio.

“Ero lì nel caso mi avesse chiamato, ma non voleva niente. L’edema alle gambe non diminuiva, anzi, continuava a peggiorare”, ha aggiunto.

Nicolas Taffarel avrebbe poi chiesto se l’ex calciatore del Napoli stesse assumendo diuretici.

Secondo quanto riferito in aula, l’infermiera gli avrebbe risposto di no, spiegando che quei farmaci erano stati sospesi ma senza spiegare da chi.

Tra i principali imputati nel processo c’è Leopoldo Luque, medico personale dell’ex calciatore.

Il medico, sempre secondo la testimonianza del massaggiore, gli avrebbe detto che il gonfiore si sarebbe ridotto quando si fosse alzato.

“Ma non è successo; anzi, è peggiorato”, ha affermato Nicolas Taffarel.

Nessuna azione concreta per aiutarlo

Infine, il massaggiatore ha raccontato di essersi attivato personalmente per cercare di capire come aiutare Maradona.

Ha spiegato che si era informato su alcune pratiche usate durante il periodo Covid, quando alcuni pazienti venivano messi a faccia in giù per favorire la respirazione e ridurre complicazioni polmonari.

Durante la testimonianza ha anche detto di aver segnalato alle persone vicine a Maradona alcune situazioni che lo preoccupavano.

“Facevo notare alcune situazioni che avevo riscontrato in lui, ma non vedevo azioni concrete o una rapida soluzione”, le sue parole.