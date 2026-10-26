Morte Domenico Caliendo, la chat del chirurgo Vincenzo Pagano col collega: "Spero ci arrestino tutti"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continuano a emergere dettagli inquietanti sul caso della morte di Domenico Caliendo, il bimbo con il “cuore bruciato” deceduto il 21 febbraio 2026 all’età di due anni e mezzo all’ospedale Monaldi di Napoli. Tra gli indagati c’è il chirurgo Guido Oppido. Nelle scorse ore è trapelata una chat del collega Vincenzo Pagano, uno dei medici dell’équipe che ha preso parte al trapianto di cuore fallito il 23 dicembre 2025.

Morte di Domenico Caliendo, Vincenzo Pagano: “Oppido si era messo in ferie”

“Fraté abbiamo fatto tre morti dall’inizio dell’anno… sto iniziando a sperare che ci arrestano tutti”, scrive in una chat Vincenzo Pagano, come riportato dall’ANSA.

È il 7 febbraio e Pagano sta conversando sulla vicenda del piccolo Domenico con un altro medico non indagato: “La tragedia è successa perché il medico impiantatore non ha fatto l’esame obiettivo dell’organo come da linee guida del Cnt (Centro Nazionale Trapianti, ndr)”.

ANSA

“Oppido continua a rinfacciare ipotetiche colpe e a fuggire. Si era messo in ferie fino all’8 marzo”, digita ancora il medico.

Bimbo col cuore bruciato, la chat degli anestesisti: “Fare il trapianto ora non ha più senso”

Pochi giorni dopo, il 13 febbraio, sempre come riferisce l’ANSA, in una chat che vede come utenti un gruppo di anestesisti del Monaldi viene pubblicato questo messaggio: “Il trapianto si poteva fare una ventina di giorni fa, ma adesso non ha più senso”.

Il 21 febbraio il piccolo è morto in terapia intensiva, collegato all’Ecmo, il sistema di supporto vitale temporaneo che può sostituire la funzione di cuore e polmoni per un periodo limitato.

Da quanto ricostruito finora, il 12 febbraio Oppido sarebbe dovuto andare in ferie, fino all’8 marzo, come da sua richiesta, ma la direzione dell’ospedale gliele revoca ritenendo che dovesse continuare ad assicurare a Domenico la continuità terapeutico-assistenziale.

Ancora l’ANSA riferisce che “le conversazioni in chat confermano quanto sostenuto dalla famiglia Caliendo e dal loro avvocato Francesco Petruzzi, secondo i quali se il piccolo in tempo utile fosse stato staccato dall’Ecmo e collegato al Berlin-Heart, il cosiddetto cuore artificiale, che consente agli organi di funzionare garantendo meno danni rispetto all’Ecmo, probabilmente avrebbe potuto essere trapiantabile una seconda volta”.

Dalle medesime chat, però, sarebbe emerso che ormai le condizioni di Domenico sarebbero state troppo compromesse per un nuovo intervento: “Polmoni di pietra, insufficienza epatica e tac encefalo peggiorata”. Infine una frase alquanto inquietante: “E a lui cosa vuoi che interessino i dati clinici? Lui vuole solo pararsi il cul*”.

La nuova mossa del legale della famiglia Caliendo-Mercolino

Domani l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Mercolino, andrà in procura a Napoli per chiedere agli inquirenti di ascoltare “a sommarie informazioni testimoniali” le persone coinvolte in queste conversazioni.