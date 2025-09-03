Morte Emilio Fede, dalla famiglia Berlusconi silenzio e nessun messaggio pubblico di cordoglio: caso al Tg4

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Per decenni, Emilio Fede è stato il volto di punta dell’informazione Mediaset. Eppure, l’emittente televisiva non ha rilasciato che uno stringato necrologio a seguito della morte del giornalista. Silenzio anche da parte della famiglia Berlusconi, con cui Fede ebbe qualche dissapore – evidentemente mai placato – dopo la dipartita del Cavaliere.

Il Tg4 non omaggia Emilio Fede

Martedì 2 settembre, Emilio Fede è morto. Aveva 94 anni e da tempo era ricoverato in una residenza per anziani alle porte di Milano.

La stampa, le trasmissioni televisive e i canali social hanno dato la notizia, dedicando ampio spazio alla figura del giornalista.

ANSA La famiglia Berlusconi: Eleonora, Silvio, Marina, Pierluigi, Barbara e Piersilvio

Stupisce che, al contrario, il Tg4, il telegiornale di Rete 4, non abbia previsto alcuna edizione speciale.

Emilio Fede fu direttore del tg Mediaset per ben vent’anni, dal 1992 fino al ritiro il 28 marzo 2012.

Il silenzio della famiglia Berlusconi

Naturalmente, Mediaset – dentro i cui studi Fede trascorse gran parte della sua carriera – ha partecipato al pubblico cordoglio. L’emittente ha rilasciato un necrologio del giornalista, stringato e privo di riferimenti personali.

In totale silenzio rimane, almeno per il momento, la famiglia Berlusconi, a cominciare da Piersilvio, attuale ad della televisione di Cologno Monzese.

Emilio Fede e Silvio Berlusconi intrattennero un lungo rapporto di amicizia e collaborazione professionale.

Alla morte del Cavaliere, Fede dichiarò: “Eravamo come fratelli. […] La mia amicizia, il mio rapporto con lui: è straordinario”.

L’amicizia fu forse incrinata a causa dei processi in cui furono entrambi coinvolti. Fede fu condannato a 4 anni di carcere per sfruttamento della prostituzione nel Ruby Bis.

Ancor più controversa l’intercettazione in cui Fede racconta al suo personal trainer che le aziende di Berlusconi si erano servite di denaro proveniente da ambienti mafiosi.

Vicende che causarono un allontanamento tra Fede e Berlusconi, che i figli del Cavaliere aumentarono ulteriormente alla morte del padre.

La figlia ringrazia Mediaset

Nonostante l’assenza dei Berlusconi alla camera ardente, Sveva Fede, la figlia del giornalista ha ringraziato pubblicamente Mediaset.

“Ringrazio l’azienda, i vertici, i tanti collaboratori che hanno lavorato con mio padre. Gran parte della carriera di papà è stata grazie a Mediaset” ha dichiarato ai cronisti.

La gratitudine della figlia è rivolta anche ai colleghi di Fede che hanno inviato “tantissimi messaggi di affetto” e “tanti messaggi di stima”.