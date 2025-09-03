Morte Emilio Fede, la figlia Sveva svela gli ultimi momenti: "Lottava e non voleva andarsene, medici stupiti"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sveva, una delle due figlie di Emilio Fede, ha raccontato come il padre ha vissuto le ultime ore di vita. L’ex direttore del Tg4 è morto nella residenza San Felice a Segrate. Da tempo era ricoverato nella struttura. Nelle scorse ore le sue condizioni di salute si sono aggravate improvvisamente. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarlo. Si è spento a 94 anni.

Emilio Fede, la figlia Sveva racconta le ultime ore di vita del padre

Sveva ha rilasciato delle dichiarazioni all’ANSA e ha spiegato che il padre ha vissuto le ultime ore “come tutta la sua vita, con coraggio, una guerra fino all’ultimo momento”.

“Sembrava non avesse alcuna intenzione di mollare, una forza che ha lasciato sorpresi anche i medici e i sanitari, sicuramente per la sua tempra non avrebbe voluto andarsene, ma era sereno perché avrebbe raggiunto la mamma“, ha aggiunto la figlia di Emilio Fede.

Sveva ha inoltre raccontato di aver passato la notte a rispondere ai tantissimi messaggi di affetto ricevuti, dicendo di essere particolarmente contenta in merito al fatto che molti colleghi del padre si sono fatti vivi esprimendo parole di stima.

“Nonostante il dolore – ha dichiarato la donna – è stata una notte bellissima, non ho dormito, ho letto le testimonianze, seguito i servizi in tv e stamattina i necrologi, vorrei davvero ringraziare tutti”.

Gli anni difficili dopo la fine del rapporto con Mediaset

Sveva ha anche risposto a una domanda delicata. Le hanno chiesto come suo papà avesse vissuto il periodo dopo la fine del rapporto professionale con Mediaset e quello segnato dalle inchieste giudiziarie.

“Ha continuato a combattere, ha voluto rialzarsi, continuare a camminare a testa alta ed è anche questa l’eredità più importante che ci ha lasciato, stare sempre a testa alta consapevoli solo di quello che si fa, e non di altro”, ha sottolineato, per poi aggiungere: “Sono certa che aveva messo ordine nella sua vita, era un uomo di fede“.

Infine la donna ha raccontato che “papà diceva sempre ‘quando accadrà voglio andarmene da solo alle 6 del mattino'”. E ancora: “Abbiamo voluto rispettare il più possibile le sue volontà. Certo non potevamo non fare il funerale, ma la camera ardente sarà accessibile solo per noi della famiglia“.

Quando si svolgerà il funerale

I funerali di Emilio Fede saranno celebrati giovedì 4 settembre, con le esequie alle ore 16 nella parrocchia di Dio Padre, a Milano 2.

A officiare la funzione sarà il parroco don Gianni Cazzaniga. L’ex direttore del Tg4 ha dato disposizioni per essere cremato.

Dopo il funerale, le ceneri di Fede saranno portate a Mirabella Eclano (Avellino) nella cappella della famiglia De Feo e saranno collocate accanto alla tomba di sua moglie Diana, morta nel 2021.