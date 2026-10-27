Morte Fakir a Bologna, spunta l'audio choc degli agenti che l'avevano bloccato: "È schiattato"
Abderrahim Fakir morto a Bologna, nella perizia chiesta dalla procura l'audio degli agenti registrato dalla bodycam
“È schiattato”, “c***o me ne frega a me”. A dirlo sono i due poliziotti al centro del caso di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto dopo essere stato immobilizzato a terra dagli agenti a Bologna lo scorso luglio. Frasi che provengono dall’audio delle bodycam degli agenti e riportate nella perizia medico-legale chiesta dalla procura. Conversazioni che non chiariscono le responsabilità per la morte dell’uomo, ma che aggiungono un tassello utile a ricostruire quanto accaduto.
Morte Fakir a Bologna, l’audio degli agenti
Ci sono novità nel caso di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio nel quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia.
Alla procura di Bologna è stata depositata la maxi perizia medico-legale sulla morte del 42enne.
I periti incaricati dalla procura hanno individuato tre cause concorrenti per il decesso: lo schiacciamento per la posizione prona, l’intossicazione da cocaina e la cardiopatia di cui soffriva l’uomo.
Non solo, allegate alla relazione ci sono anche le trascrizioni dell’audio registrato dalla bodycam di uno dei poliziotti intervenuti.
Le frasi dei poliziotti dalla bodycam
Conversazioni che raccontano gli ultimi minuti di vita di Fakir, le sue ripetute richieste di aiuto, le difficoltà riscontrate dagli agenti nel bloccarlo e i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
Alcuni passaggi, riportati da Repubblica, si riferiscono ai momenti più concitati dell’intervento, quando i due poliziotti si rimproverano tra loro mentre cercano di immobilizzare Fakir.
“Togli sta c***o di mano”, dice uno, “ti ho detto non lo ammanettare”, l’altro, mentre Fakir urla ripetutamente “aiuto, aiuto”.
“È schiattato”
Minuiti dopo, con Fakir immobilizzato a terra e ammanettato, quando qualcuno chiede se il 42enne sia ancora vivo, uno degli agenti risponde: “Per me può essere pure schiattato guarda”. Per poi confermare: “Sì sta respirando”.
La situazione precipita e quando un soccorritore segnala che l’uomo è incosciente, uno dei poliziotti si rivolge così al collega: “È schiattato ah”. Secca la reazione dell’altro: “C***o me ne frega a me”.
E ancora, mentre sono in corso i tentativi di rianimare il 42enne, uno degli agenti ripete: “Se schiatta ci divertiamo”.