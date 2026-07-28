Morte Fakir, sorella incontra il capo della polizia Vittorio Pisani: "Fiduciosa, crediamo nella giustizia"

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Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha incontrato in questura la sorella e la nipote di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia. Le due donne, dopo il colloquio privato, si sono dette “più fiduciose”. Intanto prosegue l’inchiesta della Procura e il legale della famiglia chiede di affidare le indagini a un altro corpo investigativo.

Familiari di Fakir incontrano Vittorio Pisani

Martedì 28 luglio il capo della Polizia Vittorio Pisani si è recato nella questura di Bologna, per rivolgere al personale parole di invito alla calma e al senso di responsabilità.

Alla visita, arrivata il giorno dopo la sua presenza in Val di Susa per gli scontri No Tav, si è aggiunto un momento non programmato: l’incontro con la sorella e la nipote di Abderrahim Fakir, che erano lì per seguire gli sviluppi del caso.

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La sorella dopo le parole del capo della Polizia

Uscite dagli uffici, le due donne hanno parlato brevemente con i cronisti, mostrando un atteggiamento più disteso rispetto ai giorni scorsi.

Sorella e nipote hanno riferito di riporre fiducia nella giustizia e nelle forze dell’ordine italiane, aggiungendo di sentirsi ora “più fiduciose” dopo il colloquio con Pisani.

Il riepilogo della vicenda

Il caso risale al 19 luglio, quando alcuni residenti di via Svevo, al Pilastro, avevano segnalato la presenza di un uomo in escandescenza vicino ad alcuni garage.

Sul posto erano intervenuti due agenti che avevano immobilizzato Fakir a terra, con l’aiuto di un residente che gli tratteneva le caviglie, mentre quattro sanitari del 118 assistevano alla scena.

Un video amatoriale, diffuso successivamente dalla famiglia, ha ripreso gli oltre due minuti in cui l’uomo, di origini marocchine e residente in Italia dall’età di sette anni, ha chiesto aiuto prima di perdere conoscenza e morire.

L’inchiesta

Sul piano giudiziario, la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo che coinvolge i due poliziotti e i quattro soccorritori, tutti iscritti nel registro degli indagati e tutelati dalla clausola di garanzia funzionale prevista dal decreto sicurezza.

Nei prossimi giorni verranno sentiti i soggetti che hanno lanciato l’allarme al 118 e i testimoni oculari, oltre probabilmente al residente che ha collaborato al bloccaggio. Giovedì 30 luglio è previsto l’accertamento tecnico irripetibile sullo smartphone di Fakir, affidato a un consulente informatico, a cui parteciperanno anche i periti di parte.