Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia trovato senza vita sabato 21 novembre nella sua abitazione in Toscana, ha suscitato reazioni diverse tra i familiari dei magistrati uccisi dalla mafia. Maria Falcone ha ricordato il rapporto di fiducia che legava l’ex dirigente a suo fratello Giovanni. Intanto, la Procura di Grosseto ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze della morte.

Maria Falcone ricorda Gianni De Gennaro

La sorella del magistrato assassinato a Capaci ha espresso il proprio dolore per la scomparsa di De Gennaro, con il quale Giovanni Falcone aveva collaborato per molti anni. «Sono molto colpita e addolorata per questa tragedia», ha dichiarato Maria Falcone, presidente della fondazione intitolata al fratello.

Ha poi ricordato che Giovanni Falcone si fidava totalmente di De Gennaro e che i due avevano lavorato insieme a importanti indagini contro Cosa Nostra, tra cui Pizza Connection e il maxiprocesso. L’ex capo della Polizia aveva anche fatto parte del consiglio della Fondazione Falcone.

Maria Falcone ha preferito non aggiungere ulteriori considerazioni, sottolineando soprattutto il rapporto personale e professionale tra i due uomini.

Salvatore Borsellino accusa la Procura di Caltanissetta

Di tono diverso le dichiarazioni di Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, ucciso nella strage di via D’Amelio. Secondo Borsellino, la Procura di Caltanissetta avrebbe una responsabilità nell’istigazione al suicidio di De Gennaro.

Il fratello del magistrato ha contestato l’inchiesta sul presunto depistaggio delle indagini relative alla strage del 1992, sostenendo che gli accertamenti avrebbero dovuto concentrarsi sulle responsabilità dei servizi segreti e dei carabinieri del Ros nella sparizione dell’agenda rossa. Si tratta di accuse e valutazioni personali di Salvatore Borsellino, non di responsabilità giudizialmente accertate.

Anche Manfredi Borsellino, figlio del magistrato, ha commentato la morte dell’ex dirigente, osservando che con la sua scomparsa potrebbe essere venuto meno un contributo importante alla ricerca della verità sulla strage.

L’inchiesta per istigazione al suicidio

Gianni De Gennaro è stato trovato morto nella sua casa di campagna in Maremma, nel Grossetano. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe tolto la vita con una pistola regolarmente detenuta.

L’ex capo della Polizia era stato recentemente indagato dalla Procura di Caltanissetta per un presunto depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. I magistrati avevano chiesto una misura cautelare nei suoi confronti, ma il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta.

La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulla morte.