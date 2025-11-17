Gemelle Kessler Ellen e Alice morte col suicidio assistito in casa a Gruenwald, aperta inchiesta: cosa si sa

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Alice e Ellen Kessler, le note gemelle dello spettacolo, sono morte insieme. Avevano 89 anni, i loro corpi sono stati ritrovati nella loro casa di Gruenwald, vicino Monaco di Baviera. A darne la notizia è l’agenzia di stampa Dpa, mentre il quotidiano tedesco Bild riferisce che alla polizia è stato comunicato che le due donne hanno scelto di riccorere al suicidio assistito.

Morte Alice e Ellen Kessler

Nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, Alice e Ellen Kessler avevano 89 anni.

Vivevano assieme, in due appartamenti attigui – solo una parete scorrevole a separarle, nella cittadina di Gruenwald, poco distante da Monaco di Baviera.

IPA Le gemelle Kessler si esibiscono in club tedesco nel 1955

In quella casa sono stati ritrovati i loro corpi. Sono morte assieme, così come avevano sempre vissuto.

“Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme” aveva dichiarato Alice a Bild.

La disposizione del testamento chiede che assieme alle loro siano conservate anche le ceneri del loro cagnolino Yello.

Hanno fatto ricorso all’eutanasia

Secondo quanto riportato da Bild, la polizia tedesca è stata informata che le due donne avevano scelto il suicidio assistito.

In Germania l’eutanasia è consentita se la persona agisce “responsabilmente e di propria spontanea volontà”.

Gli agenti ne sono stati informati soltanto a morte già avvenuta e, giunti sul posto, hanno constatato il decesso ed escluso responsabilità.

Le sorelle Kessler avevano più volte dichiarato il desiderio di morire assieme e “non sopravvivere l’una senza l’altra”.

Avevano spiegato che, se una delle due si fosse trovata in stato vegetativo, l’altra l’avrebbe aiutata ad andarsene dignitosamente.

Le gemelle più famose della tv

Fuggite dalla Germania ante caduta del muro, approdano in Italia nel 1961 e, grazie al talento nella danza, entrano nel corpo di ballo di Giardino d’inverno.

Famose per le gambe lunghissime e il sorriso smagliante, si fanno notare e ottengono l’ingaggio a Studio Uno.

Poi Da-da-un-pa e Canzonissima. Vere icone della televisione italiana degli Anni ’60, indimenticabili gli sketch di Milleluci e il ritornello La notte è piccola.

In televisione lavorarono con Mina e Raffaella Carrà. Al cinema le chiamarono Alberto Sordi, ne I complessi, e Dino Risi ne Il giovedì.

Tornate in Germania negli Anni ’80, dove furono altrettanto note, restano le gemelle più famose nella storia della televisione italiana.