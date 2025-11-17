Morte le gemelle Kessler, la reazione del mondo dello spettacolo: da Vespa a Conti, i messaggi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La notizia della morte delle gemelle Kessler è stata accolta con tristezza da numeri esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura. Due volti Rai sono stati tra i primi a ricordare pubblicamente le due showgirl. Bruno Vespa ha sottolineato il loro impatto nella televisione italiana, mentre Carlo Conti ha voluto elogiare la nota professionalità e rigore di Ellen e Alice. Anche Johnny Dorelli e Leopoldo Mastelloni hanno voluto ricordare con stima e affetto le gemelle.

Morte gemelle Kessler, il ricordo di Bruno Vespa

“Per me è come un lutto familiare, ecco. Io le ho ospitate da giovani, da telespettatore hanno fatto impazzire l’Italia, le gambe erano più lunghe del teleschermo” il ricordo di Bruno Vespa rilasciato a LaPresse.

Il giornalista ha sottolineato come le gemelle Kessler, morte il 17 novembre, formassero una coppia molto simpatica e “assolutamente non banale”.

IPA Le gemelle Kessler ospiti a La Prova del Cuoco con Pippo Baudo e Antonella Clerici in un omaggio alla loro carriera

“Erano diversissime ma molto strutturate” ha concluso il conduttore Rai.

Non a caso Bruno Vespa ha citato le gambe delle gemelle Kessler.

Erano considerate all’epoca “le gambe della Nazione” in particolare grazie alla partecipazione al programma Studio Uno.

L’elogio di Carlo Conti

Anche Carlo Conti ha voluto ricordare le gemelle Kessler in un’intervista a LaPresse.

Il conduttore ha spiegato di essere cresciuto con i varietà delle due sorelle di origine tedesca.

Non ha mai avuto modo di poter lavorare con Alice e Ellen Kessler, ma ha avuto “l’onore” di ospitarle in una puntata di I migliori anni.

Proprio in quell’occasione ha potuto constatare di persona il loro noto rigore e la loro serietà professionale.

“Le ricordo con grande simpatia, a sorpresa nel finale gli feci fare i dentoni per rifare il film ‘I complessi’ di Alberto Sordi e uscimmo così di scena” le parole di Carlo Conti.

Il dolore di Johnny Dorelli e Leopoldo Mastelloni

“Un bellissimo ricordo di quegli anni legato anche ad una grande amicizia” queste le parole di Johnny Dorelli all’Ansa.

Il cantante e attore aveva lavorato con le gemelle Kessler nell’edizione di Canzonissima del 1969 e nella serie K2+1 del 1971.

“Sono molto addolorato per la loro scomparsa” ha dichiarato e le ricorda con stima, affetto e grande professionalità.

Leopoldo Mastelloni aveva invece collaborato con Alice e Ellen Kessler in un tour e le conosceva personalmente avendo vissuto anche un Natale insieme.

“Le gemelle Kessler erano molto più del Da-da-un-pa, o di La notte è piccola. Ci hanno insegnato a spaziare oltre la televisione. E hanno vinto anche la battaglia delle gambe scoperte, per la gioia dei telespettatori” le parole dell’attore all’Ansa.

“Mi ha sorpreso ma il fatto che se ne siano andate insieme è coerente visto il rapporto che avevano e i loro caratteri dissimili ma in qualche

modo uguali” ha ricordato Leopoldo Mastelloni.

Proprio in un’intervista nel 2024 le gemelle Kessler avevano rivelato il desiderio di morire insieme disponendo anche i dettagli del loro funerale.