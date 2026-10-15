Morte Liliana Resinovich, avvocati di Visintin tornano sulla pista del suicidio: "Non sia la nuova Garlasco"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Non si parla di una vera svolta nel caso della morte di Liliana Resinovich, ma è comunque una notizia importante: è quella dell’assenza del DNA del marito, Sebastiano Visintin, sui jeans e sul sacchetto che copriva i piedi della vittima. Il suicidio resta ancora un’ipotesi valida. Gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, che difendono Visintin, auspicano che la vicenda non si trasformi in un nuovo caso Garlasco sul piano mediatico.

Caso Resinovich: ipotesi suicidio

Fa notizia l’assenza di una prova scientifica contro Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich. Non c’è la sua traccia di DNA, ma quella di un ignoto, sui jeans e sul sacchetto ritrovati intorno ai piedi della vittima.

Secondo gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, che difendono l’unico indagato, resta valida l’ipotesi del suicidio.

Ora spetta a loro mettere in ordine le nuove notizie, a partire dalle perizie sulle tracce biologiche e sui profili genetici disposte dal giudice per le indagini preliminari. La relazione sarà discussa in aula il prossimo 30 ottobre.

Gli accertamenti

Le ultime novità fanno riferimento a una traccia riconducibile a un soggetto ignoto sul sacco che copriva i piedi della vittima e sui suoi jeans. Potrebbe essere un dato rilevante nella ricostruzione dei fatti, ma richiede ulteriori approfondimenti.

A spiegarlo sono i legali, che parlano del particolare rilievo che assume l’assenza di ritrovamento di DNA riconducibile a Sebastiano sul cordino che avvolge il collo di Liliana.

Tutte le tracce non possono essere trascurate, ma per i difensori l’iniziale ipotesi di suicidio, poi archiviata dalla Procura di Trieste, merita ancora un’attenta valutazione “potendo suggerire una situazione di particolare difficoltà attraversata dalla donna, senza che ciò consenta di trarre conclusioni definitive sulle cause e sulle modalità della sua morte”.

Non un nuovo Garlasco

Gli avvocati Bevilacqua auspicano che la vicenda non si trasformi in un nuovo caso Garlasco dal punto di vista mediatico. Secondo il loro punto di vista il clamore rischia di sovrapporsi al necessario rigore dell’accertamento giudiziario.

“La ricerca della verità richiede equilibrio, rispetto e responsabilità, tanto nei confronti della vittima e dei suoi familiari quanto nei confronti di chi, allo stato, è soltanto indagato e deve poter beneficiare pienamente della presunzione di innocenza“, affermano.

Sul caso, intanto, si sono riaccesi i riflettori dopo la perizia che evidenzia la presenza del DNA della sola vittima sul cordino. Concludono che il processo si celebra nelle aule di giustizia e non negli studi televisivi né sulle pagine dei giornali: “Il legittimo diritto di cronaca non deve trasformarsi in un processo mediatico, alimentato da ricostruzioni parziali, interpretazioni premature o giudizi anticipati”.