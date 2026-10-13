Morte Liliana Resinovich, dalla perizia non emerge nulla contro Sebastiano Visintin: spunta un "ignoto X"

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La super perizia depositata sabato 10 ottobre presso la Procura di Trieste non rivela alcun indizio contro Sebastiano Visintin. Il documento, firmato da Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi e compilato dopo un’analisi genetica, dattiloscopica e merceologica, aggiunge un Ignoto X nello scenario della morte di Liliana Resinovich. Sui reperti, per la precisione sul cordino che stringeva il collo della 63enne, sono stati isolati due profili genetici ritenuti "complessi" dagli esperti, che suggeriscono un profilo maschile che non corrisponde, tuttavia, a quello del marito della donna, oggi indagato per omicidio, né a quello di altri uomini che la conoscevano.

La super perizia non indirizza verso Sebastiano Visintin

Nella giornata di ieri Ore 14 ha raccolto le speranze di Sergio Resinovich, fratello di Liliana, sulla super perizia depositata presso la Procura di Trieste sabato 10 ottobre, dopo quattro rinvii.

Sergio, durante il collegamento, si è detto sicuro che Sebastiano Visintin sappia qualcosa sulla morte della donna, per questo si attendevano i risultati degli accertamenti.

Tuttavia, in nessuna parte degli accertamenti dattiloscopici, merceologici e genetici si trovano indizi che conducano a Sebastiano Visintin.

Nello specifico, gli esperti che hanno condotto le analisi – Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi – hanno esaminato i reperti rinvenuti sul luogo del ritrovamento del cadavere: i sacchi neri, il sacchetto di plastica che avvolgeva il capo, il cordino che stringeva quest’ultimo e quello che teneva unite le chiavi e alcune fibre trovate sul giubbotto della donna.

Spunta il Dna di un Ignoto X

Ancora più nello specifico, come riporta nel dettaglio Il Piccolo, sul cordino che si trovava intorno al collo del cadavere è stato isolato il solo Dna di Liliana Resinovich. Le fibre rinvenute sul giubbotto della donna, inoltre, sono sì riconducibili a Sebastiano Visintin, ma marito e moglie vivevano insieme e i loro giubbotti venivano spesso appesi l’uno accanto all’altro.

C’è, tuttavia, una novità: sul cordino che teneva unite le chiavi sono state individuate due tracce di un Dna complesso, attribuibile a un profilo di sesso maschile che non corrisponde a quello di Visintin né a quello di altri uomini vicini alla vittima quando era in vita. Ci sarebbe, quindi, un Ignoto X.

La scomparsa e la morte di Liliana Resinovich

Con la nuova indagine per omicidio, la Procura di Trieste cerca di riavvolgere il nastro a quel 14 dicembre 2021, quando Liliana Resinovich – 63 anni – uscì di casa senza farvi più ritorno. Il suo corpo fu rinvenuto 20 giorni dopo nel boschetto dell’ex OPG di Trieste, avvolto in due sacchi neri e con il capo nascosto in un sacchetto di plastica.

Le prime indagini furono archiviate come suicidio, ma la seconda inchiesta ha portato all’ipotesi di un omicidio: l’autopsia condotta dalla dottoressa Cristina Cattaneo ha portato alla luce lesioni causate da un’azione violenta e ha stabilito che la morte della 63enne è da collocarsi nello stesso giorno della scomparsa, ovvero il 14 dicembre 2021.

Il marito Sebastiano Visintin, indagato per omicidio, ha sempre dichiarato che quella mattina fece un giro di consegne di coltelli nelle pescherie, poi passò delle ore nel suo laboratorio e, infine, fece un giro con la bicicletta documentando la pedalata con la sua GoPro. I familiari di Liliana Resinovich, la Procura e Claudio Sterpin, oggi grande assente, hanno sempre dubitato della posizione del marito. Per il momento la morte della 63enne resta ancora senza un colpevole.