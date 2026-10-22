Morte Liliana Resinovich, i dubbi dell'amica Gabriella sui verbali di Sebastiano Visintin: "Inventa cose"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Gabriella Micheli continua ad avere dubbi sulle versioni di Sebastiano Visintin sulla morte di Liliana Resinovich. L’amica della donna, scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata cadavere nel gennaio 2022, non crede alle parole dell’uomo che oggi è indagato per l’omicidio della moglie. “Inventa cose, sono cose che dice lui e solo lui, come puoi dimenticare quel giorno”, ha raccontato Micheli a Storie Italiane, ricordando anche di alcuni episodi della coppia che “oggi diventano importanti”.

I dubbi dell’amica di Liliana Resinovich

Tante domande, ma poche risposte chiare nel giallo della morte di Liliana Resinovich. Se una certezza è arrivata nelle scorse ore, con il dna di ignoto X appartenente a uno degli operatori incaricati al recupero del corpo della donna, i dubbi restano ancora troppi.

Tra questi anche quelli che Gabriella Micheli, amica di Liliana, ha nei confronti di Sebastiano Visintin, marito della donna e oggi unico indagato per omicidio.

ANSA

Ospite in collegamento a Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele, la donna non ha nascosto di nutrire perplessità sulla posizione dell’uomo che negli anni ha raccontato in maniera diversa il giorno in cui Liliana scomparve da casa.

“L’ho sempre detto lui è molto fantasioso nei suoi racconti e quando è in difficoltà si inventa qualche cosa di nuovo e penso che ormai tutto il pubblico l’abbia capito”, ha detto Micheli il cui augurio è quello che il caso possa finire in un processo perché “davanti a un signor giudice non ci si può inventare nulla”.

L’amica Gabriella e gli “episodi importanti”

Nel corso del suo intervento in tv, Gabriella Micheli ha ricordato anche alcuni “episodi” della coppia che oggi, viste le indagini, potrebbero anche risultare importanti.

“Potrei raccontare giornate di queste cose banali che sono successe, ma col senno di poi diventano importanti, secondo me sono piccoli segnali, piccole cose che sono accadute”, ha detto. Ma ha anche sottolineato: “Prese una a unam buttate là, non hanno un significato”.

Perché l’amica di Liliana non crede a Sebastiano Visintin

A irritare Gabriella Micheli sono i continui “non ricordo” o i cambi di versione di Sebastiano Visintin che, secondo la donna, dovrebbe anzi ricordare bene il giorno della scomparsa della moglie.

“Non aveva 77 anni, ma cinque anni in meno e non credo che avesse problemi di memoria”, ha provocato la donna, sottolineando che lei invece ricorda tutto di quel pomeriggio che non scorderà mai.

Ricordando che Visintin disse di non vedere la moglie dalla mattina, Micheli ha ribadito: “Se spariva Salvo (marito, ndr), dopo 10 minuti ero a cercarlo e chiamavo tutta Trieste. Non come dice lui che ha detto che ha telefonato ad amici e colleghi. Quali?”.

“Sapeva chi era Liliana”

Gabriella, poi, si è scagliata contro Visintin per il dubbio instillato sul suicidio della donna.

“Una cosa intollerabile è sentire da cinque anni, e soprattutto dal vedovo, che possa aver pensato così in modo povero di sua moglie”, ha detto.

Micheli ha quindi spiegato: “La conosceva, sapeva chi era Liliana, sapeva cosa valeva Liliana, quindi mi addolora questo altalenare in cinque anni suicidio o non è suicidio”.