Morte Liliana Resinovich, il fratello Sergio punta il dito contro Sebastiano Visintin: "Sempre remato contro"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il fratello di Liliana Resinovich, Sergio, è tornato a ribadire la sua convinzione che Sebastiano Visintin, marito della vittima, sia a conoscenza di cosa sia successo nella notte in cui è morta la moglie. Resinovich ha accusato Visintin di stare tentando di passare da vittima, dicendo di essere rimasto solo dopo l’inizio delle indagini sul caso.

Sergio Resinovich attacca Sebastiano Visintin

Durante l’ultima puntata del programma Rai Porta a Porta sono stati ospiti Sergio Resinovich e Sebastiano Visintin, l’uno in collegamento e l’altro in studio. Il fratello di Liliana Resinovich è tornato ad attaccare il marito della donna:

Io non ho le prove, ma sono sicuro che lui sappia tutto quello che è successo il giorno in cui Liliana è morta.

ANSA

Da diverso tempo Sergio Resinovich critica Visintin, accusandolo di sapere cosa sia successo alla moglie nella notte in cui è scomparsa.

“Ogni volta che io cercavo di aiutare le indagini chiedendo aiuto alla procura e agli inquirenti, lui cercava di mettere tutto nel dimenticatoio e insinuava nuovi dubbi perché si dimenticasse quello che chiedevo” ha raccontato l’uomo in trasmissione.

La rettifica di Sergio Resinovich

Resinovich ha poi tenuto a precisare alcune sue dichiarazioni recenti, in cui sembrava intenzionato ad alleggerire la posizione di Visintin.

“Recentemente i giornali locali hanno scritto che io avrei detto che lui non c’entra, e questa cosa è stata ripresa anche in televisione. Lui c’entra. Non era nel posto in cui è stata trovata mia sorella perché non ci sono impronte e non è stato trovato Dna” ha spiegato l’uomo.

“Io penso che lui sappia tutto e che dovrebbe dire cosa sia successo” ha poi concluso Sergio Resinovich.

L’ultimo attacco e la risposta di Visintin

Resinovich ha poi criticato duramene l’atteggiamento che Visintin starebbe tenendo durante le ultime interviste. Negli scorsi giorni, l’uomo aveva accennato anche al fatto che non sente più i figlio da due anni.

“Perché ultimamente si erge a vittima, dicendo che è rimasto solo e che non ha più amici? La vittima è Liliana” ha dichiarato il fratello della vittima.

Visintin ha poi replicato: “Io non ho niente a che fare con quello che è successo a Liliana. Io sono stato sentito, adesso aspettiamo l’esito delle indagini”.