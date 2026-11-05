Morte Liliana Resinovich, il fratello Sergio punta il dito contro Sebastiano Visintin: "Sempre remato contro"
Sergio Resinovich è tornato ad attaccare Sebastiano Visintin in diretta, accusandolo di sapere quello che è successo alla moglie
Il fratello di Liliana Resinovich, Sergio, è tornato a ribadire la sua convinzione che Sebastiano Visintin, marito della vittima, sia a conoscenza di cosa sia successo nella notte in cui è morta la moglie. Resinovich ha accusato Visintin di stare tentando di passare da vittima, dicendo di essere rimasto solo dopo l’inizio delle indagini sul caso.
- Sergio Resinovich attacca Sebastiano Visintin
- La rettifica di Sergio Resinovich
- L'ultimo attacco e la risposta di Visintin
Sergio Resinovich attacca Sebastiano Visintin
Durante l’ultima puntata del programma Rai Porta a Porta sono stati ospiti Sergio Resinovich e Sebastiano Visintin, l’uno in collegamento e l’altro in studio. Il fratello di Liliana Resinovich è tornato ad attaccare il marito della donna:
Io non ho le prove, ma sono sicuro che lui sappia tutto quello che è successo il giorno in cui Liliana è morta.
Da diverso tempo Sergio Resinovich critica Visintin, accusandolo di sapere cosa sia successo alla moglie nella notte in cui è scomparsa.
“Ogni volta che io cercavo di aiutare le indagini chiedendo aiuto alla procura e agli inquirenti, lui cercava di mettere tutto nel dimenticatoio e insinuava nuovi dubbi perché si dimenticasse quello che chiedevo” ha raccontato l’uomo in trasmissione.
La rettifica di Sergio Resinovich
Resinovich ha poi tenuto a precisare alcune sue dichiarazioni recenti, in cui sembrava intenzionato ad alleggerire la posizione di Visintin.
“Recentemente i giornali locali hanno scritto che io avrei detto che lui non c’entra, e questa cosa è stata ripresa anche in televisione. Lui c’entra. Non era nel posto in cui è stata trovata mia sorella perché non ci sono impronte e non è stato trovato Dna” ha spiegato l’uomo.
“Io penso che lui sappia tutto e che dovrebbe dire cosa sia successo” ha poi concluso Sergio Resinovich.
L’ultimo attacco e la risposta di Visintin
Resinovich ha poi criticato duramene l’atteggiamento che Visintin starebbe tenendo durante le ultime interviste. Negli scorsi giorni, l’uomo aveva accennato anche al fatto che non sente più i figlio da due anni.
“Perché ultimamente si erge a vittima, dicendo che è rimasto solo e che non ha più amici? La vittima è Liliana” ha dichiarato il fratello della vittima.
Visintin ha poi replicato: “Io non ho niente a che fare con quello che è successo a Liliana. Io sono stato sentito, adesso aspettiamo l’esito delle indagini”.