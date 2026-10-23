Morte Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin spiega perché non denunciò subito la scomparsa

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Alle 7 di sera tua moglie non è a casa, che fai? Vai a denunciare?”, ma soprattutto: “I vicini di casa perché non mi hanno detto che loro erano a conoscenza che Liliana fosse scomparsa. Perché non me l’hanno detto? Perché?”. Con queste parole Sebastiano Visintin spiega perché il 14 dicembre 2021 non denunciò subito la scomparsa della moglie, Liliana Resinovich. L’uomo, ad oggi, è indagato per la morte della donna, ma sin dall’inizio dell’inchiesta si dichiara estraneo ai fatti.

Perché Sebastiano Visintin non denunciò subito la scomparsa

Come ricostruisce Il Messaggero, il 14 dicembre 2021 Sebastiano Visintin denunciò la scomparsa della moglie alle ore 22. Liliana Resinovich uscì di casa alle 8:22 di mattina, senza farvi più ritorno.

I dubbi sul 67enne nacquero proprio da quell’importante lasso di tempo che passò tra l’uscita di scena di Liliana e la denuncia presentata da Visintin.

ANSA

Il 23 ottobre Sebastiano Visintin è stato ospite di Ore 14 per un faccia a faccia con il conduttore Salvo Sottile. Quest’ultimo gli ha chiesto il motivo di tanta attesa prima della denuncia di scomparsa.

Visintin ha risposto: “Io sfido chiunque. Alle 7 di sera tua moglie non è casa, e cosa fai? Vai a denunciare?”. Poi ha puntato il dito contro i vicini di casa: “Perché non mi hanno detto che loro erano a conoscenza che Liliana era scomparsa? Loro sapevano questo. Sono venuti a casa mia. Perché?”.

Il progetto di vivere in Brasile con la moglie Liliana Resinovich

Liliana “amava la vita” e “avevamo dei nostri progetti”. Uno di questi era un viaggio in Brasile. Visintin ha raccontato che “qualche mese prima avevamo anche interpellato un’agenzia perché volevamo andare in Brasile”.

In Brasile, ha spiegato l’indagato, avrebbero raggiunto Ubatuba dove vive un suo amico al quale ha scattato le foto del matrimonio. “Ci aveva invitato là con l’idea forse, forse, di fermarci là“.

Le indagini sulla morte: Visintin fa scena muta in Procura

Il 2 ottobre, intanto, Sebastiano Visintin si è avvalso della facoltà di non rispondere quando è stato ascoltato dalla sostituta procuratrice Ilaria Iozzi.

A Salvo Sottile ha spiegato che la sua scelta è legata all’attesa per il 30 ottobre, quando i risultati degli accertamenti scientifici verranno discussi in udienza. “Quando sarà il momento, parleremo”, ha detto a Ore 14.