Morte Marah Abu Zuhri, gli esami confermano le cause del decesso della ragazza di Gaza e smentiscono Israele

Marah Abu Zuri, la ragazza palestinese di 19 anni morta all’ospedale di Pisa lo scorso sabato 16 agosto e proveniente dalla Striscia di Gaza, non stava lottando contro la leucemia, come sostenuto da Israele. La biopsia effettuata su materiale biologico prelevato quando era ancora in vita ha escluso che soffrisse del tumore del sangue.

Marah Abu Zuri non aveva la leucemia, i risultati della biopsia

La biopsia midollare svolta prima del decesso di Marah Abu Zuri ha dato esito negativo. Già i primi esami effettuati dai medici italiani poche ore dopo l’atterraggio in Italia della giovane avevano escluso la presenza della leucemia promielocitica, come riferito da Repubblica.

Marah era stata trasportata a Pisa il 13 agosto, viaggiando su un volo umanitario, insieme ad altri palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza.

La ragazza era sbarcata in condizioni gravissime, denutrita e magrissima. Secondo quanto emerso, negli ultimi cinque mesi si era alimentata solamente con tè e qualche biscotto.

In pochi mesi era dimagrita di circa 20 chili, giungendo a pesarne solamente 35. La famiglia della 19enne e la stessa ragazza sono state costrette a vivere in una tenda sulla spiaggia dopo che la loro casa è stata distrutta dai bombardamenti israeliani.

La professoressa Sara Galimberti, direttrice dell’Ematologia del Santa Chiara di Pisa, aveva nei giorni scorsi riferito che la teoria iniziale di leucemia acuta, formulata a Gaza, era stata esclusa dai test citofluorimetrici molecolari svolti in Toscana.

“La ragazza – aveva spiegato Galimberti – è arrivata con l’ipotesi di una leucemia acuta molto grave che però, dopo le opportune indagini, abbiamo dimostrato non avesse. Abbiamo per quella notte iniziato una terapia ad hoc che però abbiamo subito sospeso quando abbiamo avuto i risultati dei test citofluorimetrici molecolari, dei test specifici per diagnosticare la malattia”.

Smentita la versione di Israele

Nonostante i primi esami avessero già confermato che la giovane fosse morta non per un tumore del sangue, subito dopo il decesso il Cogat, l’ente israeliano per il coordinamento delle questioni civili nella Striscia, aveva parlato di “morte per leucemia”.

Dopo gli esami medici, è stato stabilito che le cause della morte di Marah sono cachessia, insufficienza respiratoria acuta e arresto cardiaco.

La cachessia è un deperimento fisico estremo, generato dalla malnutrizione e dalle condizioni di vita difficoltose.

La madre: “Ho lasciato Gaza per curarla, ora voglio tornare in Palestina”

“Mia figlia e la sua morte rappresentano il simbolo delle sofferenze della Palestina e di tutti i palestinesi. Ho lasciato la Palestina per poterla curare, ma purtroppo lei ha salutato questa vita terrena. Ora riposerà qui, ma io voglio tornare nella mia terra”. Così la madre della vittima Nabilia.

I funerali della 19enne sono stati celebrati martedì 20 agosto, a San Giuliano Terme, vicino Pisa. Sul feretro, circondato da rose bianche, è stata posta una bandiera palestinese.