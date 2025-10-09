Morte Mario Biondo in Spagna, genitori annunciano ricorso e accusano Raquel Sanchez Silva: "Vogliamo sapere"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

I genitori di Mario Biondo continuano la loro battaglia. Recentemente l’Audiencia provinciale di Madrid ha rigettato il ricorso presentato dalla famiglia del cameraman morto in spagna nel 2013, per questo i famigliari hanno annunciato che chiederanno la riapertura del caso. Secondo la giustizia spagnola, infatti, si trattò di un suicidio. Il caso è stato archiviato anche in Italia, anche se gli investigatori italiani hanno lasciato un margine di ipotesi per omicidio. Da sempre i parenti di Biondo sostengono che la moglie del loro congiunto scomparso, Raquel Sanchez Silva, abbia avuto un ruolo nella vicenda.

La battaglia della famiglia

Come riporta il quotidiano El Mundo, citato da Palermo Today, giovedì 9 ottobre la famiglia di Mario Biondo ha annunciato che chiederà alla giustizia spagnola di riaprire il caso sulla morte del giovane cameraman, trovato privo di vita nel 2013 all’interno dell’abitazione in cui viveva insieme alla moglie Raquel Sanchez Silva, a Madrid.

La decisione è arrivata tre giorni dopo il niet dell’Audiencia provinciale spagnola al ricorso presentato dai parenti di Mario contro l’archiviazione del caso.

IPA I genitori di Mario Biondo hanno annunciato che chiederanno alla giustizia spagnola di riaprire il caso sulla morte del figlio

Per la precisione, l’avvocato Leire Lopez dello studio Vosseler Abogados ha spiegato che presenterà “un incidente di nullità per violazione dei diritti fondamentali di tutela giudiziaria effettiva”. Qualora ciò venisse respinto “sarà la Corte europea dei Diritti umani a doversi pronunciare”, ha aggiunto Lopez.

Sempre Lopez ha sottolineato che “si è indagato su una morte, ma avendo istruito un’inchiesta senza indagati, sono state negate molte verifiche e molte prove”. C’è, tuttavia, un passo indietro tra i giudici spagnoli.

Il passo indietro dell’Audiencia Provincial

Nell’ordinanza con cui l’Audiencia Provincial ha rigettato il ricorso contro l’archiviazione del caso presentato dalla famiglia di Mario Biondo, tuttavia, i tre giudici firmatari aprono alla possibilità di un’alternativa alla morte per suicidio. El Mundo il 6 ottobre ha scritto che nell’ordinanza è presente “per la prima volta una denuncia contro certe persone, con numerose perizie e una copia (…) di una delibera giudiziaria (…) da cui sembrano emergere indicazioni che la morte del signor Biondo non era suicidio”.

A favorire il passo indietro dei giudici spagnoli, oltre agli elementi presentati dalla famiglia di Mario Biondo in questi anni, è stata anche l’ordinanza firmata dal gip del Tribunale di Palermo Nicola Aiello in cui si evidenziavano le lacune investigative. Tuttavia, dai fatti è trascorso troppo tempo e per questo motivo il Tribunale di Madrid ha respinto il ricorso all’archiviazione dei famigliari di Biondo.

Il caso Mario Biondo

Mario Biondo, palermitano, lavorava come cameraman per importanti format televisivi italiani. Nel 2011 conobbe la conduttrice Raquel Sanchez Silva in Honduras, dove lavorava come inviata per il reality show Supervivientes. I due si sposarono nel 2012 a Taormina e andarono a vivere insieme a Madrid, in un appartamento di Calle Magdalena.

Il 30 maggio 2013 il suo corpo privo di vita fu rinvenuto all’interno dell’abitazione, impiccato a una libreria con una pashmina. In quel giorno Raquel Sanchez Silva era in viaggio per Plasencia, in visita ai suoi luoghi d’origine. Il caso fu archiviato come suicidio, ma da sempre la famiglia non ha mai creduto all’ipotesi del gesto volontario. I famigliari, piuttosto, sono convinti che la moglie Raquel abbia avuto un ruolo nella morte di Mario.