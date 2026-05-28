Morte Matthew Perry, l'assistente Kenneth Iwamasa condannato a 41 mesi di carcere: gli iniettò la ketamina

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La vicenda giudiziaria legata alla morte di Matthew Perry giunge a una svolta. L’ex assistente personale della star di Friends, Kenneth Iwamasa, è stato condannato a 41 mesi di carcere federale per il suo ruolo nella vicenda. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe procurato e iniettato ketamina all’attore anche nel giorno del decesso, avvenuto nell’ottobre 2023 nella casa di Perry a Los Angeles. La sentenza chiude così uno dei principali filoni dell’inchiesta federale che negli Stati Uniti ha coinvolto medici, intermediari e trafficanti di droga.

Kenneth Iwamasa condannato per la morte di Matthew Perry

La sentenza di condanna è stata emessa da un tribunale federale di Los Angeles. Nell’agosto 2024 Iwamasa si era dichiarato colpevole di cospirazione finalizzata alla distribuzione di ketamina che avrebbe provocato la morte dell’attore.

La pena massima stabilita era di 15 anni di reclusione in una prigione federale. Iwamasa è stato inoltre condannato a due anni di libertà vigilata e al pagamento di una multa di 10mila dollari. Dovrà presentarsi in carcere il 17 luglio.

ANSA

Nel pronunciare la sentenza, la giudice Sherilyn Peace Garnett ha fatto riferimento alla conoscenza da parte di Iwamasa della strenua lotta di Perry contro la tossicodipendenza, nonché all’occultamento di prove dopo il decesso.

Iwamasa lavorava come assistente personale e collaboratore di Perry dal 2022 ed era considerato una delle persone più vicine all’artista negli ultimi mesi di vita.

“Gli iniettò la ketamina”: cosa emerge dalle indagini

Secondo gli atti giudiziari, Kenneth Iwamasa avrebbe somministrato personalmente diverse dosi di ketamina a Perry senza alcuna formazione medica. Gli investigatori sostengono che l’assistente abbia continuato a iniettare la sostanza all’attore anche dopo evidenti segnali di peggioramento fisico.

Tra gli elementi citati emersi durante il procedimento figura anche il fatto che Iwamasa avrebbe effettuato tre iniezioni nel giorno della morte dell’interprete. Inclusa una poco prima che Matthew Perry venisse trovato senza vita nella jacuzzi della sua abitazione di Los Angeles.

Chi sono gli altri coinvolti nell’inchiesta sulla ketamina

Il caso ha coinvolto complessivamente cinque persone. Oltre a Kenneth Iwamasa, le autorità statunitensi hanno indagato due medici, un intermediario e una donna soprannominata dai media americani “Ketamine Queen”, ritenuta una delle principali fornitrici della sostanza.

Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, diversi imputati hanno patteggiato pene detentive o ammesso responsabilità legate alla distribuzione illegale di ketamina.

Tra le figure più citate nelle indagini c’è anche Jasveen Sangha, la “regina della droga” accusata di aver fornito parte delle sostanze che hanno provocato il decesso dell’attore.

Le parole del giudice e della famiglia Perry

Durante la sentenza, il giudice federale ha definito “sconsiderato” il comportamento di Iwamasa. Il tribunale ha sottolineato poi che l’assistente era pienamente consapevole della dipendenza dell’attore e delle sue condizioni di fragilità.

Nei documenti depositati alla corte, alcuni familiari di Perry hanno accusato Iwamasa di aver favorito e alimentato la dipendenza dell’artista negli ultimi mesi di vita.