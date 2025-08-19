Morte Matthew Perry, la regina della ketamina ammette di aver venduto la dose mortale: chi è la spacciatrice

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, la 42enne Jasveen Sangha, soprannominata la “Regina della ketamina”, avrebbe accettato di dichiararsi colpevole di aver venduto la droga che ha causato la morte dell’attore di Friends Matthew Perry: la donna dovrà affrontare cinque capi d’accusa, tra cui uno per distribuzione di ketamina con conseguente morte o lesioni personali.

La confessione della “Regina della Ketamina”

Jasveen Sangha, 42 anni, cittadina sia degli USA che del Regno Unito, è soprannominata la “Ketamine Queen” (“Regina della ketamina”) ed è riconosciuta nel jet set statunitense per la sua “capacità” di vendere ketamina di alto livello a clienti facoltosi e celebrità.

Sarebbe stata proprio lei, nell’ottobre 2023, a fornire all’attore Matthew Perry diverse decine di fiale di ketamina, pochi giorni prima che l’allora 54enne protagonista di Friends morisse per “effetti acuti” di quella stessa sostanza.

ANSA Matthew Perry (primo a dx) con il cast di Friends

Oggi, giorno nel quale ricade l’anniversario di nascita dell’attore, il Dipartimento di Giustizia ha comunicato che la 42enne Sangha si dichiarerà colpevole di cinque capi d’accusa a Los Angeles, tra cui uno per distribuzione di ketamina con conseguente morte o lesioni personali.

Il processo

Jasveen Sangha era stata inizialmente accusata di nove capi d’imputazione. I procuratori federali avevano definito la sua abitazione a North Hollywood era usata come centro per lo stoccaggio, il confezionamento e la distribuzione di ketamina, metanfetamine, MDMA, cocaina e altri farmaci.

Sangha è una delle cinque persone, tra cui medici e l’assistente dell’attore, che secondo le autorità statunitensi hanno fornito ketamina a Perry nell’ottobre 2023, sfruttando a scopo di lucro la sua dipendenza dalla droga e causando la sua morte per overdose.

Le altre persone interessate (che hanno già raggiunto il patteggiamento) sono il dottor Salvador Plasencia e il dottor Mark Chavez, due medici che vendevano ketamina; Kenneth Iwamasa, che lavorava come assistente di Perry e che entrambi aiutarono ad acquistare e iniettare la ketamina all’attore; Eric Fleming, che vendeva a Perry la ketamina che aveva ricevuto da Sangha.

La morte di Matthew Perry

Matthew Perry è stato ritrovato senza vita il 28 ottobre 2023 nella vasca idromassaggio della sua casa a Los Angeles.

L’esame autoptico ha concluso che la causa principale del decesso è stata l’“effetto acuto della ketamina”, con contributi dell’annegamento, della coronaropatia e della buprenorfina, un farmaco usato per la dipendenza da oppioidi.

Perry stava seguendo terapie a base di ketamina per depressione e ansia. Tuttavia, i livelli rilevati nel sangue erano troppo elevati per essere attribuibili a tali terapie, soprattutto considerando che l’ultima infusione era avvenuta oltre una settimana prima del decesso.