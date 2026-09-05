Morte Noemi Impellizzeri, dall'innesco dell'incendio in casa al furgone di Tony Proietto: le ultime sul caso

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Continauno le indagini sulla morte di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nella sua casa a Riposto, in provincia di Catania. Dopo l’iniziale ipotesi del suicidio, ora si fa largo la pista dell’omicidio. Al centro delle attenzioni c’è soprattutto l’incendio che ha colpito parte della casa e che potrebbe essere stato un tentativo di distruggere le prove. Intanto è stato dissequestrato il furgone appartenente a Tony Proietto, iscritto nel registro degli indagati.

Morte Noemi Impellizzeri, le ultime sul caso

Ivan Siragusa, avvocato di Tony Proietto, è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Quarto Grado su Rete4.

Tony Proietto, descritto come amico o compagno della donna, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario come atto dovuto.

Il legale è entrato nell’appartamento in cui è morta Noemi Impellizzeri e in cui poi è divampato l’incendio e ha parlato di "situazioni anomale e strane".

"La prima anomalia è come l’ingresso, la stanza principale, fosse completamente carbonizzata. Quindi è stato quello a mio avviso il luogo da cui è partito l’incendio", ha detto.

La descrizione dell’appartamento dopo l’incendio

Ivan Siragusa ha poi aggiunto: "Poi a seguire vi era una piccola cameretta, una camera da letto con un letto alla francese che non era stato danneggiato interamente.

E poi un disimpegno che conduceva alla cucina con l’angolo cottura che non è stata minimamente interessata dall’incendio ma danneggiata dai fumi".

Infine illegale ha spiegato: "Siamo saliti di sopra al primo piano: lì invece si è visto come la temperatura avesse rotto i vetri, ma anche lì la camera d letto non è stata danneggiata".

Il furgone di Tony Proietto

"Io, così come un po’ tutti, abbiamo notato che ci sono stati parecchi reperti che sono stati raccolti e di diversa natura, per cui adesso saranno i Ris e gli inquirenti a fare tutte le valutazioni del caso", ha detto illegale in merito al furgone bianco appartenente a Tony Proietto.

"Credo che abbiano acquisito parecchio materiale e ci sarà parecchio lavoro per loro", ha concluso l’avvocato.

Poi l’inviata di Quarto Grado ha dato la notizia per cui il furgone è stato dissequestrato.

Il caso, su cui all’inizio si era ipotizzato il suicidio, presenta elementi che non convincono, a partire proprio dall’incendio. La famigli di Noemi, inclusa la sorella Maria Leonardi, dice di non credere alla possibilità del suicidio di Noemi.