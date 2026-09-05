Morte Noemi Impellizzeri, dall'innesco dell'incendio in casa al furgone di Tony Proietto: le ultime sul caso
Il legale di Tony Proietto è stato nell'appartamento in cui è morta Noemi Impellizzeri e in cui c'è stato un incendio: "Situazioni anomale e strane"
Continauno le indagini sulla morte di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nella sua casa a Riposto, in provincia di Catania. Dopo l’iniziale ipotesi del suicidio, ora si fa largo la pista dell’omicidio. Al centro delle attenzioni c’è soprattutto l’incendio che ha colpito parte della casa e che potrebbe essere stato un tentativo di distruggere le prove. Intanto è stato dissequestrato il furgone appartenente a Tony Proietto, iscritto nel registro degli indagati.
- Morte Noemi Impellizzeri, le ultime sul caso
- La descrizione dell'appartamento dopo l'incendio
- Il furgone di Tony Proietto
Morte Noemi Impellizzeri, le ultime sul caso
Ivan Siragusa, avvocato di Tony Proietto, è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Quarto Grado su Rete4.
Tony Proietto, descritto come amico o compagno della donna, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario come atto dovuto.
Il legale è entrato nell’appartamento in cui è morta Noemi Impellizzeri e in cui poi è divampato l’incendio e ha parlato di "situazioni anomale e strane".
"La prima anomalia è come l’ingresso, la stanza principale, fosse completamente carbonizzata. Quindi è stato quello a mio avviso il luogo da cui è partito l’incendio", ha detto.
La descrizione dell’appartamento dopo l’incendio
Ivan Siragusa ha poi aggiunto: "Poi a seguire vi era una piccola cameretta, una camera da letto con un letto alla francese che non era stato danneggiato interamente.
E poi un disimpegno che conduceva alla cucina con l’angolo cottura che non è stata minimamente interessata dall’incendio ma danneggiata dai fumi".
Infine illegale ha spiegato: "Siamo saliti di sopra al primo piano: lì invece si è visto come la temperatura avesse rotto i vetri, ma anche lì la camera d letto non è stata danneggiata".
Il furgone di Tony Proietto
"Io, così come un po’ tutti, abbiamo notato che ci sono stati parecchi reperti che sono stati raccolti e di diversa natura, per cui adesso saranno i Ris e gli inquirenti a fare tutte le valutazioni del caso", ha detto illegale in merito al furgone bianco appartenente a Tony Proietto.
"Credo che abbiano acquisito parecchio materiale e ci sarà parecchio lavoro per loro", ha concluso l’avvocato.
Poi l’inviata di Quarto Grado ha dato la notizia per cui il furgone è stato dissequestrato.
Il caso, su cui all’inizio si era ipotizzato il suicidio, presenta elementi che non convincono, a partire proprio dall’incendio. La famigli di Noemi, inclusa la sorella Maria Leonardi, dice di non credere alla possibilità del suicidio di Noemi.