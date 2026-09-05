Morte Noemi Impellizzeri, dubbi della sorella sull'ex fidanzato: "Non si sentivano, non so perché l'ha visto"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Maria Leonardi, sorella di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nella sua casa a Riposto, nel Catanese, ha espresso i suoi dubbi sull’ex fidanzato della vittima. "Non credo che possa aver fatto una cosa del genere. Dopo essersi lasciati non erano più in contatto da un po’, non so perché si sarebbero dovuti vedere", ha detto.

Morte Noemi Impellizzeri, i dubbi della sorella

Maria Leonardi, la sorella di Noemi Impellizzeri, ha parlato a Quarto Grado, su Rete4.

"Il suicidio è l’unica cosa che escluso, perché non lo avrebbe mai fatto", ha detto come prima cosa.

Noemi, 33 anni, è stata trovata senza vita il 23 agosto 2026 nella sua casa a Riposto (Catania): all’inizio il caso era emerso come possibile suicidio per impiccagione ma ora gli inquirenti seguono la pista dell’omicidio con successiva messa in scena.

Un uomo di Giarre, Tony Proietto, descritto come amico o compagno della donna, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario come atto dovuto. Comunque è stato poi dissequestrato un furgoncino di sua proprietà, sequestrato nei giorni socrsi.

"Io non voglio puntare il dito contro nessuno, magari in questo caso c’è Toni sotto mira, magari presi dallo sconforto e dalla rabbia si può aver puntato il dito però non possiamo avere certezze fino a quando non viene fuori qualcosa", ha commentato la sorella di Noemi.

Sull’ex fidanzato: "Non si sentivano"

Alla domanda sull’ex fidanzato, sentito perché avrebbe visto Noemi il venerdì pomeriggio, la sorella ha risposto: "Lui è un bravo ragazzo quindi non lo so, non credo che possa aver fatto una cosa del genere".

Dopo essersi lasciati non erano più in contatto da un po’, ha spiegato Maria Leonardi.

Perché dunque si sarebbero dovuti vedere il venerdì? "Non ne ho la più pallida idea, non so perché lui ha raccontato questa cosa", ha risposto.

Morte Noemi Impellizzeri, cosa sappiamo

Noemi è stata trovata con una corda al collo all’interno della sua abitazione. Subito dopo la scoperta, nell’appartamento è divampato un incendio che però non ha colpito il corpo.

I rilievi hanno dimostrato che i piedi di Noemi toccavano il pavimento. Questo dettaglio, oltre alla presenza di tracce di solvente nella stanza del rogo, spinge a ipotizzare che qualcuno abbia cercato di distruggere le prove.

Anche la sorella di Noemi su questo è stata chiara: "Sull’incendio credo che l’ipotesi sia quella di aver voluto depistare le indagini o cancellare qualche traccia", ha detto.

"Chiunque sia stato, abbia sentito qualcosa, abbia trascorso le ultime ore con lei, anche in forma anonima lo dica": è questo un vero e proprio appello lanciato, tramite Quarto Grado, dalla sorella di Noemi.